Sara Rosario parece tener vía libre a la reelección presidencial en el Comité Olímpico de Puerto Rico

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario , parece tener el camino libre para postularse nuevamente y ser reelegida para dirigir los destinos de la organización deportiva por cuatro años adicionales -de así quererlo- al no enfrentar oposición a su gestión.

Esa es la impresión de tres líderes federativos con los que conversó El Nuevo Día y que hablaron en condición de anonimato. El trío señaló que Rosario cuenta con el apoyo de una gran mayoría de los delegados con derecho al voto y que al momento no se ha escuchado de personas que interesen aspirar a la presidencia.

La presidenta del Copur no ha dicho públicamente cuáles son sus planes con relación a un cuarto término al frente del ente deportivo que preside desde el 2012, cuando el anterior presidente David Bernier desistió de postularse a un segundo término tras ser nombrado como secretario de Estado del entonces electo gobernador Alejandro García Padilla.

La constitución del Copur señala que las elecciones para seleccionar los miembros del Comité Ejecutivo serán cada cuatro años. Añade que el procedimiento eleccionario comenzará dentro de un periodo no mayor de 120 días después de concluidos los Juegos Olímpicos.

“No he escuchado nada. Pero nadie va a decir que se va a tirar si ella (Rosario) dice que lo va a hacer porque va a ganar. Yo creo que todo el mundo está esperando a ver qué ella anuncia. Pero nadie se va a tirar de frente a retarla”, expresó uno de los entrevistados.

“Ella tiene el apoyo, y el Copur no es ni la sombra (de lo que era). Nosotros obtuvimos dos medallas de bronce en una gran actuación. Se está haciendo el trabajo y ha habido transparencia con el dinero. No sé por dónde puedan quejarse”, añadió el funcionario al recordar las preseas de la vallista de velocidad Jasmine Camacho-Quinn y el luchador Sebastián Rivera .

Camacho-Quinn no pudo revalidar como campeona, pero ganó bronce en los 100 metros con vallas con tiempo de 12.36 segundos. La medalla de oro fue para la estadounidense Masai Russell con 12.33 y la plata fue para la francesa Cyréna Samba-Mayela con 12.34.

“Ella (Rosario) se va a postular”, dijo otra de las fuentes. “Yo no veo a nadie que ahora mismo tenga la fuerza para retarla viendo cómo se dio el voto para eliminar los términos”, agregó.

“No he escuchado nada de reto. Entiendo que se va a tirar para la presidencia y que cuenta con el apoyo de la mayoría”, articuló una tercera fuente, a quien se le preguntó si estaría interesado y respondió “en este momento no. No hay tiempo para eso”.