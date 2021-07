Tokio. La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, afirmó que el alto muestreo de pruebas antidopaje en la delegación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es el resultado de la inacción de la Asociación Antidopaje de Puerto Rico, que está bajo la sombrilla del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“Así ha ocurrido”, afirmó Rosario.

“Tengo información de que las pruebas antidopaje en la delegación se han realizado de manera consistente e insistente a varios de nuestros atletas, y era lo que esperábamos al no poder realizar pruebas en Puerto Rico”, agregó.

El doctor de la delegación de Puerto Rico, Luis Baerga, dijo el viernes en la noche que “muchas” pruebas antidopaje han sido realizadas a la delegación en Tokio, ya sea en el área de competencia o en la Villa Olímpica.

Baerga y Rosario no especificaron cuántas muestras han sido tomadas. Rosario dijo que no tiene información de algún resultado positivo.

La delegación de Puerto Rico se compone de 37 atletas. En la primera semana de los Juegos, hubo 25 atletas residiendo en la Villa.

Rosario dijo inclusive que el laboratorio de pruebas en Tokio solicitó un muestreo de un atleta que no había llegado a Tokio y que le estaban dando seguimiento a su llegada a la Villa para tomarle la muestra.

“Se de un atleta que llegó ayer (jueves) y llevaban (desde el laboratorio) dos días buscándolo. Le dijeron que llegaba el día 30 y seguía insistiendo, preguntando a qué hora llegaba. Le dijeron que estaría aquí a las nueve de la mañana y a las nueve de la mañana le tocaron a la puerta”, relató.

La Asociación Antidopaje de Puerto Rico no realizó ninguna prueba a los atletas de la delegación previo a la salida a Tokio. Solamente hizo una prueba, siendo esta por orden de una federación internacional. La Asociación no tomó las pruebas representativas porque miembros de su dirección renunciaron meses previos a Tokio 2020. Y no pudo activar a tiempo su directiva con nuevos miembros.

La Asociación está bajo la sombrilla del DRD, pero le rinde cuentas a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), que tiene conocimiento de que la Asociación no hizo pruebas.

Ante la situación, el doctor Enrique Amy predijo en junio lo que ha estado sucediendo con los atletas boricuas en Tokio durante la primera semana de los Juegos.

El secretario de DRD, Ray Quiñones, ha estado de visita en Tokio. Según Rosario, la Asociación tiene un nuevo presidente y que está en busca de presupuesto.

La presidenta agregó que esta situación no debió haber ocurrido si la Asociación hubiese estado al día.

“Si le hubiésemos demostrado a WADA que estábamos organizados, que tenemos una agencia nacional que está haciendo el trabajo que le corresponde, los atletas no tendrían que llegar aquí con esa avalancha de pruebas antidopaje. Estas cosas se pudieron haber evitado para que la insistencia no hubiese llegado tan inoportunamente a la Villa Olímpica”, dijo Rosario.