La vida y obra del fallecido subsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Richard “Ricky” Amon, fue recordada este miércoles en la tarde en una sentida y sencilla ceremonia realizada en la Cancha Nilmarie Santini, que congregó a amigos, compañeros de trabajo, personalidades del deporte y familiares de quien fuera un destacado jugador de voleibol de cancha y de playa.

Durante el acto de recordación, que duró unas dos horas, se destacaron las aportaciones deportivas de Amon y su personalidad afable.

En el grupo de encontraba personas como su amigo y compañero en el voleibol playero, Rafael “Madamo” del Valle, quien recordó que compartieron en Mundiales en países como Japón e Italia y que trabajaron juntos en Europa, donde establecieron programas de esa modalidad de voleibol.

Asimismo, compartió que mientras vivió en Nueva York, ayudó a su amigo a establecerse en esa ciudad, en la que buscaba hacer una carrera como actor.

“Él cogió clases de actuación, para hacer ‘voice over’. Él hablaba un inglés perfecto. Tomó esas clases e hizo comerciales y narraciones. Carrera que siguió aquí”, narró.

Del Valle, de 69 años, agregó que conoció a Amon a los 14 años cuando este lo iba a ver jugar baloncesto en la escuela superior de la Universidad de Puerto Rico, conocida como la UHS. De hecho, Madamo jugó baloncesto con los Cardenales de Río Piedras.

“Tengo mucha historia y muchos recuerdos buenos de él. Su tenacidad, lo fogoso y estricto que era. Un mejor amigo. Siempre nos ayudábamos y nos buscábamos. Tengo muchas memorias como amigo y en el deporte”, articuló Del Valle, que se desempeña como entrenador de voleibol de playa del recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por su parte, un lloroso secretario del DRD, Ray Quiñones, expuso que conocía al exvoleibolista desde 1978 y que estuvieron juntos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron ese año en Medellín, Colombia, y en la Universiada de 1981 en Rumania, donde el secretario representó a la UPR y Amon a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). También expuso que cuando lo nombraron a dirigir el DRD, Amon fue la primera persona que trajo a trabajar con él como subsecretario.

“Yo tengo mil recuerdos con él, pero lo más que voy a extrañar es su abrazo todas las mañanas”, declaró mientras lágrimas surcaban su rostro. “Pero él dejó un legado, que son los circuitos playeros. Fue una idea suya, y yo compré su idea. Su legado va a continuar, y ahora con más ganas”, añadió el funcionario.

Ray Quiñones durante su mensaje en el velorio del miércoles. (VANESSA SERRA DIAZ)

Sin entrar en muchos detalles, Quiñones declaró que Amon se sometió a una operación de la que salió bien y hasta llegó a enviar correos electrónicos de trabajo. Sin embargo, falleció posteriormente. Su deceso fue anunciado por la agencia el sábado.

El exjugador y otrora colaborador de El Nuevo Día, Julio “Buyín” Camacho, reconoció que la muerte de Amon lo tomó por sorpresa. Al describirlo, destacó que una persona muy educada y un gran atleta.

“Además, fue el primer voleibolista puertorriqueño que jugó en Europa. También jugó voleibol de playa en Australia. También jugó con Naranjito y con Caguas (en el voleibol superior)”, recordó el autor del libro “Voleibol en Puerto Rico: 116 años del deporte de la malla alta”.

Mientras, el expresidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Puertorriqueña de Voleibol y otrora árbitro internacional de baloncesto Felipe Fillo Gándara rememoró el don de gente de Amon y la manera en que atacaba la malla como jugador.

“Ricky era un ser especial. Amable con todo el mundo, no era una persona controversial y un atleta superdotado. Su brinco de 44 pulgadas del piso cuando jugaba de UCLA era reconocido”, articuló.

A la actividad también se presentaron tres integrantes del equipo de polo acuático masculino que ganó oro en los recién finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023: Jorge Torres, Ian Solano y Juan Fradera. El trío -que llevó sus medallas- estuvo acompañado de Jean Pierre Mujica, presidente de la Comisión de Polo Acuático.

“Quise estar aquí porque Ricky fue una personas bien influyente en el polo acuático. Yo lo conocí el año pasado cuando me vio jugar. Siempre me dio mucho apoyo y me decía que yo jugaba con mi corazón. Era tremenda persona y merece todo el respeto del mundo”, dijo Torres.

En la imagen, un grupo de voleibolistas realiza una guardia de honor. (VANESSA SERRA DIAZ)

Adiós en el DRD

La ceremonia de recordación comenzó cerca de las 2:00 de la tarde, cuando el féretro cerrado de color azul cobalto y plateado fue llevado por empleados de Recreación y Deportes hacia uno de los extremos de la instalación deportiva, ubicada en los predios de las oficinas del DRD, en San Juan. Mientras era llevado, los presentes le brindaron un aplauso.

El ataúd fue colocado en medio de una mesa negra con velas y flores que tenía una foto de un sonriente subsecretario y el podio desde donde se dirigieron a los presentes amigos y empleados del DRD.

También había un pequeño monitor con su imagen y un mensaje que decía lo siguiente: “Hoy decimos adiós a un gran caballero, a un férreo defensor de los deportes playeros. Hoy lloramos la repentina partida de Ricky Amon. Nosotros en el DRD prometemos continuar su labor. Damos nuestra palabra de emular sus esfuerzos en pro del bienestar de Puerto Rico”.

De igual manera, personas allegadas al exjugador de voleibol realizaron guardias de honor, comenzando con sus compañeros de estudio de la University High School, de donde se graduó en 1976.