Simone Biles brilla en su retorno y luce lista a un par de meses de la cita en las Olimpiadas de París: “Simplemente me alegra estar de vuelta aquí”

La gimnasta estelar comenzó la búsqueda de su tercer pasaje olímpico el sábado, y lució tan dominante como siempre en el U.S. Classic , con una evaluación de 58,500 puntos en el concurso completo, casi dos unidades de ventaja respecto de Shilese Jones , quien se ubicó segunda.

“Simplemente me alegra estar de vuelta aquí, sentir de nuevo estos nervios. Siento la adrenalina”, dijo Biles. “Realmente no me puedo quejar de cómo resultó este primer encuentro”.