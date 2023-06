El PGA Tour puso fin a su costosa pelea con proyecto de golf de Arabia Saudí y ahora unirán fuerzas tras un sorpresivo anuncio este martes con una fusión para crear una operación comercial con el Fondo de Inversión Pública y la Gira Europea.

Como parte del acuerdo las partes retirarán las demandas inmediatamente que involucran a LIV Golf.

En cuanto al golf aún tienen que determinar cómo golfistas como Brooks Koepka y Dustin Johnson, que se fueron a la LIV de fondo saudí por un bono reportado en $150 millones, podrán volver a la Gira de la PGA tras un año fuera.

En la parte comercial, el gobernador del fondo soberano saudí se unirá a la junta directiva de la Gira de la PGA y liderará la nueva empresa de negocios, aunque la Gira de la PGA mantendrá la mayoría de las acciones.

PUBLICIDAD

La noticia del acuerdo sorprendió a muchos que venían siguiendo la demanda y la incursión saudí en la política, deporte y cultura en Estados Unidos.

“Es un gran desarrollo y obviamente va a trastocar al mundo del gol que quizá en el pasado se ha dejado llevar más por la tradición”, indicó Kristian Ulrichsen, investigador sobre el Medio Oriente del Instituto Baker de Houston.

Bajo el reinado del Mohammed bin Salman, el fondo soberano saudí ha buscado invertir en proyectos como el LIV Golf para cambiar industrias, agregó Ulrichsen.

En cuanto a los golfistas de la Gira de la PGA, la mayoría estaban confundidos por la inesperada decisión. No ayudó que un medio desestimó el embargo de la noticia y lo anunció antes de que el comisionado Jay Monahan enviara el memo a los jugadores. La mayoría se enteró de la noticia en redes sociales.

“Amo enterarme de las noticias de la mañana en Twitter”, escribió el dos veces campeón de un major, Collin Morikawa.

Muchos más no estaban contentos, Wesley Bryan publicó en Twitter: “Me siento traicionado y no podré confiar en nadie dentro de la estructura corporativa de la Gira de la PGA por mucho tiempo”.

Byeong Hun An agregó: “Creo que los equipos del Liv estaban batallando para conseguir patrocinadores y la Gira de la PGA no podía dejar ir el dinero. Una situación de ganar-ganar para ambas giras, pero una gran pérdida para aquellos que defendieron la gira los últimos dos años”.

El anuncio ocurrió un año después de que arrancó el LIV Golf. Monahan estaba en el Abierto de Canadá esta semana y señaló a los jugadores que se unieron a la liga rival o que lo estaban pensando: “¿Alguna vez has tenido que disculparte por ser miembro de la Gira de la PGA?”.

PUBLICIDAD

Ahora son socios y con lo que Arabia Saudí tendrá una voz en la organización más importante del golf.

“Ellos iban en su camino, nosotros en el nuestro y después de que mucha reflexión te das cuenta que la tensión en el deporte no es buena”, admitió Monahan en una entrevista telefónica con The Associated Press.

“Tenemos la responsabilidad con la gira y el deporte y creímos que era el momento correcto para tener esa conversación”.

Monahan se dirigía a Toronto para reunirse con los jugadores. Y aunque esto seguramente traerá más ingresos para el golf, la gira tendrá que explicar por qué decidió unirse con un grupo que intentó quitarle a algunos de los mejores jugadores y que fue visto como un ejemplo de lavar su imagen con el deporte.

“Entiendo las críticas”, indicó Monahan. “Para mí, tomas la información que tienes en el momento y tomas la decisión que sea mejor para tus intereses. Las cosas han cambiado. Este fue el momento para tener esta conversación”.

Monahan dijo que tomaron la decisión en conjunto a lo largo de siete semanas. El integrante de la junta de la PGA Jimmy Dunne fue el responsable de juntar a Monahan y Al-Rumayyan.

“Nadie sabía de esto”, admitió el comisionado. “Nuestros jugadores esperan que trabajemos pensando en lo que es mejor para la gira”.