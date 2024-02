Super Bowl: la gran final de la NFL en Las Vegas ilusiona por el glamour de su sede y las grandes figuras de los Chiefs y los 49ers

Y desde luego, no se puede pasar por alto todo el brillo y glamour de la ciudad y lo irónico de que un Super Bowl se dispute en la meca de las apuestas, algo que solía ser un tabú en la NFL.

“Hay que estar pensando en el presente y no tanto en el futuro” , dijo Kelce. “Hay que prepararse para lo que tienes al frente, pero no quedarse colgado en el pasado es lo más importante... Creo que nunca intentaremos igualar lo que hicimos el año pasado en este. Cada año tiene otra historia”.

Para los Chiefs, nada que no sea alzar otro trofeo Vince Lombardi sería aceptable, así que cargan más presión.

“Esa expectativa se ha convertido en una exigencia en este punto”, reconoció Kelce. “Tengo claro que los años en los que no ganamos desde que logramos el primero se sintieron como las derrotas más duras de mi vida. Así que se trata de mantener la mentalidad cada año, y saber llevar tus expectativas, asegurarte que nadie ponga más expectativas que nosotros mismos. Hemos venido a ganar, eso que ni se dude”.

“Ni siquiera estoy cerca del punto medio, así que no pienso mucho en eso”, señaló Mahomes. “Mi objetivo es ser el mejor jugador posible. Sé que soy un bendecido por estar rodeado de grandes jugadores. Ahora mismo estoy haciendo todo lo que se pueda para vencer a un estupendo equipo de los 49ers y obtener ese tercer anillo. Y si me hacen esa pregunta en 15 años, ya veré si estoy cerca de los siete. Pero siete es un número que está muy lejos”.

“Ambas derrotas fueron desgarradoras” , dijo Shanahan. “Esas cosas perduran bastante. Pero se trata de intentarlo otra vez, y eso es lo que me entusiasma”.

Purdy no pierde el tiempo en buscar tapar bocas. Es alguien muy maduro para sus 24 años, lo que le permite jugar con aplomo.

“Esa es mi mentalidad. Quiero hacer todo lo posible para que mi equipo gane. Me enfoco en las jugadas. Me enfoco en lo que queremos hacer esta semana, no estar distraído con los paparazzi y todo el ruido afuera”, añadió.