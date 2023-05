Tras más de 50 años en las ondas radiales, el programa Mundo Deportivo del comentarista y exdirigente de baloncesto Juan Augusto “Johnny” Flores llegó a su fin hoy, lunes.

El anuncio fue realizado por la hija del analista, Marta Flores, en un mensaje grabado difundido en la emisora WPRA 990 AM a las 12:00 p.m., hora en la que transmitía el programa de lunes a viernes.

“Este es un día difícil para mí y honestamente nunca pensé que me daría dar este mensaje. Hoy me toca despedir el programa de mi amado padre, Mundo Deportivo. Debido a situaciones de salud, papi no podrá continuar con lo que fue su pasión por más de 50 años”, dijo Marta en el mensaje. “Quiero agradecer a todos los oyentes, auspiciadores, al personal de WPRA”.

“Mi corazón se va engrandecido con todas las muestras de amor y cariño hacia mi papá“, culminó Marta.

En el programa, que tenía una hora de duración, Flores discutía la actualidad deportiva y contaba vía telefónica con diversos colaboradores, como el expelotero de Grandes Ligas, Carlos Baerga. Líderes federativos también eran entrevistados por Flores, quien le daba énfasis también al deporte de Mayagüez y el área oeste.

El pasado 6 de mayo, la emisora había informado que el programa estaba fuera del aire porque Flores recibía tratamiento debido a que “ha estado confrontando algunos problemas de ansiedad y olvidos y ha buscado ayuda”.

Flores tiene 74 años de edad y el programa llevaba en el aire 54 años.

En una entrevista con el presentador Fernan Vélez, el “Nalgorazzi”, Marta reveló que su padre tiene demencia y que su condición se ha deteriorado en las pasadas dos semanas. Agregó fue recluido en un hogar para envejecientes debido a que no puede continuar viviendo solo.

Flores es integrante del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño por su aportación desde la prensa. Fue exaltado en el 2014.