TAMPA, Florida — El retiro de Tom Brady duró 40 días.

El estelar quarterback de 44 años anunció hoy que desistió del retiro, y que regresará para una campaña adicional en la NFL en el uniforme de los Buccaneers de Tampa Bay.

Brady había anunciado su retiro oficialmente el pasado 1 de febrero.

“En estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Ya llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Hay asuntos pendientes”, escribió Brady en sus redes sociales.

Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, suma siete anillos de Super Bowl. El astro ganó seis Super Bowls con los Patriots de New England, cumpliendo 20 temporadas con Bill Belichick como entrenador. Pasó a los Buccaneers en 2020 y los condujo al segundo Super Bowl de su historia.

En el 2021 lideró la NFL en yardas aéreas (5,316), touchdowns (43), pases completos (485) e intentos de pase (719), pero los Buccaneers cayeron en casa ante los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional.