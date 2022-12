TAMPA, Florida — Poco le ha funcionado a Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay esta temporada.

A pesar de sus problemas, podrían repetir como campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional y garantizar un encuentro en casa en la postemporada si superan el domingo a los Panthers de Carolina.

“Siempre significa algo cuando juegas por algo importante al final del año”, aseguró el entrenador Todd Bowles después de que los Bucs (7-8) dieron la vuelta para retener un juego de ventaja en su división al superar en tiempo extra por 19-16 a Arizona.

“Quieres jugar un buen fútbol en diciembre y disputar encuentros significativos”, agregó Bowles. “La próxima semana, ellos lo necesitan y nosotros también, entonces va a ser una buena pelea.

PUBLICIDAD

Si los Bucs no se hubieran recuperado tras tener un déficit de 10 puntos en el cuarto periodo ante los Cardinals, enfrentarían su posible eliminación esta semana cuando reciban a Carolina, que ganó el anterior duelo entre rivales divisionales por 21-3.

En este momento, una victoria sobre los Panthers (6-9) llevará a los Bucs a conseguir títulos consecutivos divisionales por primera vez en la historia de la franquicia.

Con una derrota Tampa Bay no queda eliminado, pero Carolina los empataría en triunfos y estaría en posición de quedarse con el título divisional por primera vez desde el 2015 con una victoria la siguiente semana en Nueva Orleans.

“Este equipo tiene una gran resiliencia”, admitió Brady, quien se recuperó tras su mal partido en el que permitió que Arizona se fuera arriba por 16-6 antes de empatar en los minutos finales del tiempo de regulación para que el quarterback orquestara su 58ma jugada ganadora en tiempo extra.

“Peleamos fuerte —7-8, no es donde queremos estar”, agregó Brady. “Tenemos oportunidad de ganar un duelo de campeonato la próxima semana”.

Los Bucs han batallado para correr el balón de manera consistente y se ubican en el último puesto entre los 32 equipos. Sin embargo el corredor Leonard Fournette tuvo una chispa ante Arizona, corriendo para 72 yardas y ganando otras 90 en un máximo de equipo de nueve recepciones. El novato Rachaad White hizo lo mejor con las pocas oportunidad y promedió 5 yardas por acarreo en siete intentos, además de que atrapó cuatro pases para 17 yardas y un touchdown en el último periodo.

PUBLICIDAD

Los Bucs, que promedian pocos puntos esta temporada, sumaron 396 yardas en ofensiva, pero sólo produjeron un touchdown ante los Cardinals. Lograron 6 de 17 en tercer down, lo cual ha sido común para el equipo.

El quarterback de los Eagles de Filadelfia, Gardner Minshew, lanza el balón en la segunda mitad del encuentro ante los Cowboys de Dallas. (Tony Gutierrez)

Eagles necesitan de Hurts para asegurar liderato de la NFC

Filadelfia — El primer puesto de la Conferencia Nacional sigue en la mesa para los Eagles.

Igualmente la situación del lesionado quarterback Jalen Hurts.

Hurts se perdió la derrota de Filadelfia ante Dallas por un esguince en el hombro derecho —una derrota que evitó que los Eagles se consagraran campeones de la División Este de la NFC y que confirmaran el primer lugar de la Conferencia. De haber ganado no necesitarían que Hurts regrese en la temporada regular.

“Va a hacer todo lo que pueda para estar saludable y si está saludable, va a jugar”, aseguró el entrenador Nick Sirianni este lunes.

Pero incluso con foja de 13-2, los Eagles necesitan de su QB titular para ganar sus dos últimos encuentros y terminar como líderes de la Conferencia, con una semana de descanso y ventaja de casa en la postemporada.

Gardner Minshew jugó bien ante los Cowboys, pero debido a que los Saints (6-9) aún tienen esperanzas de avanzar, los Eagles usarán a Hurts, si está saludable.

Los Eagles arrollaron para tener la mejor marca de la NFL antes de que perdieran el sábado ante Dallas. Por ahora el camino al primer lugar quedó un poco complicado: De ganar Dallas sus dos últimos duelos y si Filadelfia pierde ante Saints y Giants, los Cowboys se consagrarían campeones del Este. Si se desarrolla ese escenario y de alguna forma pierden Minnesota y San Francisco sus dos últimos juegos, los Cowboys quedarían líderes de la Conferencia.

PUBLICIDAD

Esos son demasiados deseos para Dallas.

Para Filadelfia es menos complicado; gana uno (o si Dallas pierde) y celebran el liderato.

Incluso si Minshew es titular por segunda vez, no deberían preocuparse. De acuerdo con el sitio fivethirtyeight.com, los Eagles tiene el 97% de probabilidad de ganar su división, el 96% de tener una semana de descanso y el 22% de ganar el Super Bowl. Minshew no fue realmente la razón por la que los Eagles perdieron (aunque su último tiro no estuvo ni cerca de ningún receptor). Lanzó para 355 yardas, completó 24 de 40 pases para dos touchdowns en su primer encuentro como titular.

Los Eagles necesitan completar más jugadas —y dejar de regalar tantos balones. Filadelfia cometió dos de sus cuatro balones perdidos en los últimos cinco minutos ante Dallas y un equipo que logró un récord de franquicia teniendo siendo la seguridad con el balón su fortaleza, de pronto tiene problemas para quedarse con el balón.