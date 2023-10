Luego de tener lo que calificó como el año “más complicado” de su carrera profesional y de pasar una última semana de intensas emociones, el golfista Rafael “Rafa” Campos enfrenta con optimismo su temporada 2024, en la que regresará al PGA Tour e intentará ponchar un boleto a sus segundas Olimpiadas en la justa de París 2024.

Sin embargo, conseguir el objetivo de volver al principal circuito estadounidense de golf profesional masculino le requirió grandes sacrificios. En primer lugar, reconoció que “hacía tiempo que no viajaba tantas semanas corridas”, lo que resultó agotador. Asimismo, tuvo que acostumbrarse a hacer ejercicios para poder estar en buena condición física, lo que fue un cambio radical para una persona que no solía ir a un gimnasio.

“Yo no era una persona que acostumbraba hacer ejercicios”, compartió el atleta de 35 años al explicar por qué este año fue duro. “Si tocaba un gimnasio una vez cada seis meses era mucho. Yo confiaba en que mi juego era suficientemente bueno para poder estar en estos niveles, pero siempre me quedaba estancado”, añadió Campos, que tampoco estaba acostumbrado a llevar un régimen de nutrición.

El golfista explicó que una vez finalizada la temporada del 2022, la que describió como un mal año, se sentó con su esposa, Stephanie Casanova, para repensar cómo enfrentarían el 2023 para obtener mejores resultados. Así fue como configuraron un equipo que contó con el entrenador físico Carlos “Caturo” Díaz, Mauricio Muñiz como manejador y el coach Eduardo Figueroa.

“En cuanto a lo más difícil del año... Era acoplarme al hecho de que tenía que entrenar todos los días. Yo creo que solo falté un día de entrenamiento en los últimos cinco meses. Entrenaba siete días a la semana”, compartió Campos, al reconocer que aunque le costó comenzar a entrenar, posteriormente se dio cuenta el beneficio que le aportaba.

“El domingo, cuando me dijeron que obtuvimos la tarjeta (del PGA Tour), yo me puse a llorar histérico, y lo único que salía de mi boca era ‘estoy supercansado’. Me entró todo de cantazo, hablando de todo el sacrificio, que vale la pena, pero me puedo parar, no quiero hablar... Yo lo único que decía era que estaba supercansado”, expuso el deportista, al rememorar el momento en el que supo que había quedado en la 30 y última posición del listado de golfistas que obtuvieron su pase al Tour de la Asociación de Golfistas Profesionales.

En tensión hasta el final

Campos explicó que su entrada la Tour se decidió al finalizar el torneo Korn Ferry Tour Championship, que se realizó en el Victoria National Golf Club, en Newburgh, Indiana, del 5 al 8 de octubre, luego que el jugador Shad Tuten recibió una penalización de dos golpes en el hoyo 15 por incumplir con una regla local que se aplica cuando hay condiciones de lluvia.

El boricua comenzó la semana en el puesto 23 en el listado de golfistas que aspiraban a entrar al Tour, con el resto de los otros competidores muy cerca, por lo que cualquier jugada era decisiva. Sus últimos dos días de competencia en Indiana no fueron los mejores, con tarjetas de 76 golpes para cuatro sobre par y 74 (+2). Asimismo, en el último día falló un putt que lo llevó a bajar a la última posición clasificatoria.

En el interín, Tuten, que estaba 29 antes de llegar al hoyo 15, fue penalizado al no cumplir con una regla que le permitía levantar, limpiar y colocar la pelota para seguir el juego. Ese castigo hizo que bajara al puesto 32 y que el puertorriqueño quedara 30.

Para Campos fue una situación dolorosa, pero agraciadamente se comunicó con Tuten para expresarle su sentir.

“Tuve la oportunidad de hablar con él hoy, algo que quería hacer. Yo entiendo que él tenía que estar destrozado porque yo estuve en su posición cuando estuve en el PGA Tour, que perdí mi tarjeta por un tiro. Él fue el primero en escribirme un buen mensaje. Intercambiamos buenas palabras entre los dos. Da pena, pero son cosas que pasan”, articuló Campos, que compitió en el PGA Tour en las temporadas 2019-2020 y 2020-2021.

De cara a su próxima temporada, Campos declaró que llegará con una nueva mentalidad en la que entiende que “no es cuestión de quién es el mejor que le da”, sino de saber manejar los campos de juego.

“Me di cuenta que habían personas que le pegaban mucho peor que yo a través de las rondas, pero terminaban sumando más, y cuando me ponía a analizar qué hacían, veía que estaban en los lugares correctos y fallaban en los lugares correctos donde se les facilitaba en el próximo tiro”, puntualizó.