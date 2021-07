Tokio. El boricua Wesley Vázquez llegó a esta ciudad recuperado de su más reciente lesión, una que le afectó a menos de un mes de salir a correr en los 800 metros de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Vázquez sufrió una lastimadura en su pantorrilla derecha hace tres semanas, informó entonces su entrenador Carlos Guzmán. La lesión ocurrió en una base de entrenamiento que hizo en Barcelona, España.

El orocoveño llegó a Tokio el pasado sábado y aseguró estar saludable para correr el 30 de julio, en las preliminares de los 800 metros, en las que también competirán sus compañeros de equipo, Ryan Sánchez y Andrés Arroyo.

“Físicamente estoy bien. Mis mejores entrenamientos del año los hice hace una semana”, afirmó el atleta en referencia a las práticas realizadas en el complejo deportivo de Finlandia, donde el Comité Olímpico de Puerto Rico acuarteló a la mayoría de sus atletas antes de llegar a esta ciudad.

PUBLICIDAD

Allí estuvo con su entrenador Guzmán, quien aseguró que Vázquez se recuperó satisfactoriamente en base a los controles que hizo en Finlandia. Guzmán detalló que Vázquez corrió 24 segundos en remates de 600 metros y que salió saludable de cada una de las prácticas que hizo.

“Después de la lesión vino más fuerte. Entrenó espectacularmente en Finlandia y estamos confiados que, aunque no tenemos la preparación que quería, está pasando por un buen momento en condición física”, dijo Guzmán.

Este ha sido el año de los contratiempos para Vázquez. Se contagió del COVID-19 y perdió peso, estámina y la base de condición que él tenía. Su más reciente lesión le privó de correr en una carrera de la Liga Diamante que tenía programada en Londres previo a los Juegos Olímpicos. También vio cancelada una carrera previa que iba a hacer en la misma liga.

Todos esos contratiempos evitaron que Vázquez tuviera una buena preparación con fogueos. Es el único de los tres corredores boricuas de 800 metros que no hizo carreras oficiales previo a Tokio 2020.

El veterano corredor de dos Olimpiadas, y con un historial de lesiones en temporadas anteriores al corriente ciclo olímpico, agregó, sin embargo, que se ha sorprendido de llegar saludable al momento cumbre del año.

“Como todos saben, no tengo una buena base de entrenamiento y cada vez que corro siento que me voy a romper. Pero estoy sorprendido con mi preparación porque he mejorado demasiado en poco tiempo. Eso es difícil y lo he podido lograr”, dijo.

PUBLICIDAD

Vázquez correrá el 30 de julio en las preliminares de 800 metros a las 8:50 p.m. (hora de Puerto Rico)

Llega a los Juegos con un tiempo personal de 1:43.83 minutos, que es una marca nacional. También llega como el sexto clasificado mundial en la prueba por la World Athletics.