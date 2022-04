El peleador checheno Khamzat Chimaev entró a UFC 273 con enormes expectativas, incluyendo ser catalogado como la próxima superestrella de la compañía con apenas cuatro peleas en la empresa. De frente, tenía a un enojado segundo clasificado Gilbert Burns, a quien tenía que derrotar en su primer combate frente a un coliseo lleno de fanáticos.

Pero Chimaev pasó su examen con “A+” tras protagonizar un verdadera guerra por tres asaltos con Burns, y vencerlo vía decisión unánime (29-28 en tres tarjetas) en un pleito que mantuvo al borde del asiento a los más de 15,000 fanáticos que llenaron el Vys Veterans Arena en Jacksonville en lo que fue el cartel número 600 en la historia de la empresa.

El joven checheno logró derribar a Burns con un sólido jab en el primer asalto, aunque no logró finalizarlo. No obstante, Burns se recuperó y se dio a respetar en el segundo episodio tras tambalear a Chimaev un par de veces con combinaciones de golpes mientras le abrió varias cortaduras en su rostro.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Chimaev no dio tregua. Evitó todos los intentos de derribes de Burns en el decisivo tercer asalto y lo arrinconó contra la jaula en varias ocasiones con potentes golpes que amenazaron con poner fin al combate. Aún así, Burns también se negó a perder y se paró a intercambiar golpes con Chimaev hasta sonar la campana final, lo que mereció un aplauso de pie de la audiencia.

“Creo que Khamzat pasó su prueba sin duda alguna. ¿Cuántas veces vez un tipo que sale de la nada, enfrenta a un segundo clasificado que se siente que no lo respetaron previo a este combate y luego sale airoso? ¡Esta es una de las mejores peleas que he visto en mi vida! Khamzat demostró es humano, pero también mostró que está listo para el máximo nivel”, sostuvo el presidente Dana White, quien premió a ambos con un bono de $50,000 por protagonizar la “Pelea de la Noche” y agregó que le daría un bono adicional a Burns aunque no salió victorioso.

“La realidad es que Khamzat no se cansa. Es un joven que tiene mucha presión y ansiedad con todas las expectativas que tiene encima. Oye, tiene sobre tres millones de seguidores en Instagram en tan poco tiempo. Pero la realidad es que tiene un corazón y un deseo de triunfar increíble. Hay cosas que tu no entrenas para ellas. La tienes o no la tienes. Y Chimaev la tiene”, abundó White.

Chimaev (11-0 con 10 finalizaciones), por su parte, indicó que está contento con el triunfo pero se quedó con las ganas de conseguir un nocaut.

PUBLICIDAD

“Definitivamente entrenaré más duro para mi próxima pelea. Ahora estoy a un nivel más alto. Es mi primera pelea sin finalizar, así que hay áreas en qué mejorar”, dijo Chimaev en la conferencia de prensa tras la pelea. “Traté de salir a noquearlo rápido. Mi coach me dijo que lo cogiera con calma. Pero estaba muy emocionado y quería finalizarlo temprano. Voy a ver mi pelea otra vez y ver los errores para corregirlos”.

Se especula que Chimaev enfrentará ahora al primer contendiente Colby Covington en un pleito televisado por la cadena ABC a fines de este año.

“Me encantaría pelear con el y golpearlo en la cara”, agregó Chimaev.

En la pelea estelar de la noche, el australiano Alexander Volkanovsky (24-1) dio una clínica de boxeo al apabullar al ‘Korean Zombie’ Chang Sung Jung (17-6) y propiciar la detención del combate en el cuarto as alto para así retener su cetro de las 145 libras.

“Estoy a otro nivel. Estoy elevando la vara en 145 libras. Nadie le había hecho lo que le hice yo al Korean Zombie”, sostuvo Volkanovsky, quien lleva 21 victorias consecutivas.

Además, en la semiestelar de la velada, Aljamain Sterling controló gran parte de su pleito con el pegador ruso Petr Yan utilizando sus derribes y sus excelentes transiciones de jiujitsu para mantener la pelea al ras de la lona y llevarse una decisión dividida, 29-28 en dos tarjetas y 28-29 en la otra y, de esta forma, retener el campeonato de las 135 libras.

Para Sterling fue una victoria reivindicante pues el título lo obtuvo originalmente de forma controversial vía descalificación ante Yan debido a un rodillazo ilegal. No obstante, esta vez trató de no dejar dudas de que merecía el título.

PUBLICIDAD

“Les dije a muchos que se harían ricos si apostaban a mi esta noche. Puedo asegurarles que yo sí hice dinero”, vociferó Sterling.

Torres cae vía controversial decisión dividida

En el caso de la peleadora de ascendencia puertorriqueña Tecia Torres, cayó vencida ante la brasileña y quinta clasificada Mackenzie Dern vía decisión dividida (29-28 en dos tarjetas y 28-29 a su favor) en un pleito que muchos vieron a la boricua ganar el primer y tercer asaltos al conectar golpes claros y evadir hábilmente los intentos de derribes de Dern con buenos desplazamientos.

Dern sí tuvo un gran segundo asalto tras lograr amarrar a Torres, coger y amenazarla con rendirla con una torcedura de brazo hacia su espalda llamada ‘kimura’. Torres resistó la incómoda y dolorosa postura hasta poder sacar su brazo de peligro. Dern entonces buscó una pierna de Torres para tratar de rendirla con una extensión de rodilla o ‘knee bar”, lo cual Torres logró bloquear para sobrevivir el segundo asalto.

En el tercero, Torres volvió a sus fueros con buenas combinaciones al rostro de Dern, patadas ocasionales al estómago y buena defensa contra derribes para llevarse el tercer asalto y, para muchos, la pelea a su favor. Desafortunadamente, dos jueces no lo vieron así, recibiendo la decisión un sonoro abucheo por parte de la audiencia en Jacksonville.

Dern mejora así a 12-2, mientras que Torres (13-6) ve finalizar su racha de tres triunfos consecutivos.

Entre las peleas preliminares de la noche, el colombiano Julio Arce salió airoso vía decisión ante el brasileño Daniel Santos y la venezolana Piera ‘La Fiera’ Rodríguez hizo lo propio ante Kay Hansen.

PUBLICIDAD

White aplaza construcción de centro de UFC en Puerto Rico

Por otra parte, el presidente de UFC reiteró su interés por llevar un evento a Puerto Rico ahora que la situación con el COVID-19 está volviendo a la normalidad, pero no brindó una fecha cierta e indicó que sus planes de construir un centro de entrenamiento en Puerto Rico – tal cual anunció a inicios del 2019 – ha quedado aplazado.

“Sin duda queremos ir a Puerto Rico”, dijo White cuando se le inquirió al respecto, tomando en cuenta que Tecia Torres vio acción en UFC 273 y que otros peleadores de sangre boricua, como Miguel Baeza, Rob Font y Carlos Candelario verán acción este mes en UFC.

“Lo que sí debo decir es que la construcción de nuestro instituto en México se aplazó por el COVID-19 y ese centro va primero. Una vez construyamos ese, haremos uno en Puerto Rico. Ese es el compromiso. Pero primero va el de México”.

Resultados completos de UFC 273