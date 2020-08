Colin Kaepernick, otrora quarterback de los 49ers de San Francisco en la NFL, levantó su voz solitaria en medio de un desierto cuando nadie lo escuchaba, y hasta se ganó el desprecio de algunos.

Cuatro años después, lo que muchos le criticaron por poner una rodilla en tierra en lugar de mantenerse en pie durante el himno de Estados Unidos previo a cada juego, resultó un acto menor comparado a la reacción en cadena ocurrida el miércoles.

Ese día, y en respuesta al más reciente caso de brutalidad policial en Estados Unidos, jugadores y equipos del baloncesto de la NBA y del béisbol de Grandes Ligas, se negaron a jugar sus respectivos partidos de la jornada. Lo mismo ocurrió en el fútbol y el tenis.

Fue la manera de llamar la atención ante lo que se considera un problema de racismo sistemático. Se dio tres días después de que el pasado domingo en Kenosha, Wisconsin, un agente de la policía disparara por la espalda contra Jacob Blake.

PUBLICIDAD

La magnitud de la reacción en el campo deportivo es lo que en realidad sorprende al expelotero puertorriqueño Carlos Delgado, quien en su momento también fue una voz solitaria por otra causa y recibió sus críticas.

“A esa magnitud no”, contestó Delgado cuando El Nuevo Día le preguntó si alguna vez esperó que ocurriera algo como la amplia manifestación que iniciaron los Bucks de Milwaukee cuando se negaron a salir el miércoles de sus vestidores para el partido de playoffs ante el Magic de Orlando.

Poco después, el resto de los jugadores se sumaron y los otros dos encuentros en la “burbuja” de Orlando se suspendieron. Y antes de que cayera la noche, también se unieron a la manifestación equipos del béisbol de las Grandes Ligas, encabezados por los Brewers, que junto a los Bucks son dos equipos representativos de la ciudad de Milwaukee, 40 millas al norte de Kenosha.

“ Tú pensarías que la acción es suficientemente contundente para tratar de erradicarlo. Pero vemos que esa es la causa del problema, que esto es tan grande y tan sistemático, que no se va a ir de un día para otro. O sea, que la lucha continúa. Pero lo positivo es que ahora se está caminando con pasos más agigantados. Más gente está hablando, más gente se está uniendo. ” Carlos Delgado / Expelotero de Grandes Ligas

“Al nivel de detener las series de la NBA, o detener juegos de Grandes Ligas, no me lo imaginé. Pero pienso que es un paso muy positivo. No estamos hablando de los (años) 40 o los 50. Pero sí ha evolucionado. Siempre he dicho que nosotros los atletas tenemos una plataforma extraordinaria que la podemos usar para bien o para mal. Y el hecho de que se esté usando para luchar por la equidad y por la justicia social, pienso que es increíble. Es excelente”, agregó Delgado, quien jugó 17 años en las Mayores.

PUBLICIDAD

A mitad de su carrera fue crítico, a principios de la década de 2000, de que el béisbol se prestara para ser plataforma de apoyo o propaganda en favor de la intervención militar de Estados Unidos en Irak.

Su acto de protesta pacífica consistió en no salir al terreno junto a los demás jugadores cada vez que en un partido se entonaba durante la séptima entrada el tema “God Bless America”, no el himno como algunos señalan erróneamente.

Años más tarde, fue Kaepernick quien comenzó a levantar su voz contra el racismo y discrimen sistemático contra los afroamericanos. Primero quedándose sentado, fuera del terreno durante la entonación de The Star-Spangled Banner, y luego con su acto de poner una rodilla sobre el césped durante el himno.

Irónicamente, cuatro años después de la primera vez que realizó ese tipo de protesta, se dio la manifestación masiva en Estados Unidos.

“Hay causas que son más grandes que tú, y hay causas más grandes que un juego. Pienso que el respeto por la vida humana debe ser lo más importante en el universo. De ahí partimos para todas las demás cosas. Viendo el vídeo del domingo, en el caso este de Blake… ¿no habían otras alternativas para detener a esta persona? Entonces le dan siete tiros por la espalda y técnicamente no pasa nada. Nadie radica cargos, nadie va preso”, cuestionó Delgado.

No condonan los delitos

Ni él ni otro de los entrevistados por El Nuevo Día, el dirigente boricua Edwin Rodríguez, condonan la conducta delectiva de cualquiera de los implicados. En el caso de Blake, se alega que la policía atendía una querella de violencia doméstica. Pero este incidente ha venido a encender aun más la chispa que activó la muerte de George Floyd a finales de mayo.

PUBLICIDAD

Floyd era un hombre afroamericano de quien las autoridades señalaron que intentó pagar con un billete falso en un colmado. El vídeo con un oficial de la policía con su rodilla sobre el cuello de Floyd, mientras este yacía en el suelo boca abajo y esposado, le dio la vuelta al mundo. Floyd murió luego de permanecer por ocho minutos y 46 segundos neutralizado con la rodilla del oficial sobre su cuello.

“El mensaje que muchos, erróneamente, están proyectando es que el que proteste por esto está a favor de los delincuentes. Y eso no es así. Se está en contra de la delincuencia y se está en contra del abuso policiaco. Cada vez que hay una protesta (por abuso policiaco), lo primero que dicen, ‘ah, estás de acuerdo con el criminal’. Y no, están erróneos en lo que están interpretando. Es por el trato de ese policía”, aclaró por su lado Rodríguez.

Rodríguez, primer puertorriqueño en ser nombrado dirigente en propiedad de un equipo de Grandes Ligas (2010), dijo que nunca se imaginó en sus años de jugador y luego como coach, que sucedería algo como lo ocurrido el miércoles.

“Te diría que lo deseaba, que el ambiente deportivo se expresara al respecto. Lo deseaba, pero que lo imaginara, no. Un Carlos Delgado estaba adelantado a sus tiempos. A Carlos ya vimos lo que le pasó. Muchos lo rechazaron, muchos los criticaron, hasta el punto del rechazo del mismo Salón de la Fama”, recordó Edwin sobre la negativa de la mayoría de los periodistas de votar por el boricua cuando se hizo elegible para el recinto de inmortales del béisbol tras su retiro.

PUBLICIDAD

No visualizaba tal reacción masiva

“Era necesario pero uno no lo visualizaba”, agregó Rodríguez, quien cree que la manifestación colectiva de los atletas, tendrá un impacto social.

Cuando se le preguntó si no cree que hay algo de hipocresía en el hecho de que antes se señalara a atletas como Kaepernick por protestar, y ahora todos lo hacen cuando es más que evidente el problema del racismo sistemático, Rodríguez lamentó que ese es un comportamiento de toda la sociedad.

“Si vas (repasar) a todo tipo de movimiento radical, el comienzo de ese movimiento es menor, el por ciento de los que están a favor es menos. En esto que está pasando, no es diferente. Se van a ir añadiendo más y más. Muchos necesitan eso, un impulso”.

“Definitivamente las reacciones van a ser positivas y negativas. Que la NFL a manera de grupo e institución apoye esta acción, ahora la NBA lo está apoyando, y lamentablemente por último la MLB, que debió ser el primero, es un indicio de que sí, que se está creando conciencia. Muchos apoyan con las muelas de atrás, pero tienen que hacerlo por eso mismo, porque hay unidad de parte de los atletas, y ellos son el espectáculo”, opinó.

Rodríguez dijo, antes de conocerse la decisión de otros equipos de la NBA de sumarse a las protestas el jueves, que el mensaje no va a ser contundente con suspender un solo juego. “Debe ser por lo menos una serie de tres juegos, que hagan un ‘statement’ y que llegue contundente el mensaje. Pero un juego, mucha gente ni se entera de que suspendieron ese juego”.

PUBLICIDAD

Delgado cree que tiene que haber un mensaje contundente también, pero de parte de las autoridades.

“Que sean acciones contundentes para que no se repita. Tan reciente como hace par de meses vimos lo de George Floyd y ha pasado cuatro o cinco veces más”, dijo el exjugador refiriéndose a otras intervenciones violentas de policías contra afroamericanos.

“Tú pensarías que la acción es suficientemente contundente para tratar de erradicarlo. Pero vemos que esa es la causa del problema, que esto es tan grande y tan sistemático, que no se va a ir de un día para otro. O sea, que la lucha continúa. Pero lo positivo es que ahora se está caminando con pasos más agigantados. Más gente está hablando, más gente se está uniendo. No como antes, que eran una o dos voces en el desierto”, expresó Delgado, quien cree también que la unión de los jugadores causará un impacto en la sociedad.

“No creo que vaya a ser tan rápido como nos gustaría, y que ya mañana no habrá racismo ni abuso policiaco. Pero cuando tú estás en esa plataforma, y ahora más con las redes sociales, los atletas y las ligas están en el ojo público. Te está viendo todo el mundo. El presidente de Estados Unidos no ha hecho nada por detenerlo, pero estamos en año de elecciones. Lamentablemente dentro de una crisis, quizás hay una buena coyuntura para seguir buscando aliados y ganando fuerza”, concluyó.