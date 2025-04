¡Y van a seguir! Llegan a cinco los jinetes boricuas con montas para el Kentucky Derby

Flying Mohawk e East Avenue no están entre los candidatos favorecidos, como tampoco está el potro Publisher de Irad Ortiz, quien nunca ha ganado una carrera en siete presentaciones.

“Le preguntaba a Pletcher: ¿por qué no usabas a los Ortiz? Y él me decía que los dueños de sus caballos querían a otros jinetes. Entonces, le planteé: ¿Y si tuvieses que usar a uno o al otro, a cuál usarías? Y me respondió: tendría que tirar un cara o cruz con una peseta", relató.