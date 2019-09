Rafa Campos logró birdies en dos de sus últimos cuatro hoyos de este viernes para reponerse de un bogey en el 14, pero su segunda tarjeta de 69 golpes en el torneo no fue suficiente para realizar el corte y poder continuar en el Military Tribute at the Greenbrier de West Virginia.

Fue para el guaynabeño su primer torneo como jugador con carné del Tour de la Professional Golf Association, lo que marcó su debut luego de cuatro temporadas en la segunda división de la PGA. Campos se quedó a solo dos golpes de hacer el corte que hubiera extendido su participación en el certamen.

El jueves arrancó con una primera ronda de 69 golpes, uno bajo par, y repitió esa actuación este viernes a pesar de que comenzó el día de manera auspiciosa. Campos abrió con birdies consecutivos en sus primeros dos hoyos, subiendo momentáneamente de la posición 73 que ocupó el jueves, a la 56, con dos golpes bajo par en la ronda.

Pero enseguida tuvo dos bogeys en los hoyos 3 y 4, y durante la mayoría del trayecto se mantuvo tirando par. Luego de otro birdie y de otro bogey en los hoyos 11 y 12, respectivamente, el boricua tuvo otro costoso bogey en el hoyo 15 que lo hizo quedar un golpe sobre par. No obstante, logró reponerse en parte con birdies en dos de sus últimos cuatro hoyos para terminar con un golpe menos del límite.

En total Campos acumuló 138 golpes en dos rondas, dos bajo par. El corte, sin embargo, cayó en cuatro bajo par, por lo que quedaron con vida 68 jugadores en el torneo que continúa hoy con la tercera ronda, y concluye mañana.

El estadounidense Scottie Scheffler y el chileno Joaquín Niemann tuvieron el viernes rondas de 62 golpes para empatar en la primera posición luego de dos rondas, con el también estadounidense Robby Shelton, todos con 127 golpes, 13 bajo par.