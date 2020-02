La estelar tenismesista Adriana Díaz inició el viernes con fuerza la defensa de su campeonato de la Copa Panamericana ITTF con un triunfo 4-0 sobre la brasileña Jessica Yamada en el coliseo Mario “Quijote” Morales de Guaynabo.

Díaz, de 19 años y número 20 en el escalafón mundial de la ITTF, tuvo un sólido primer parcial de 11-5.

No obstante, Yamada, de 29 años y número 149 en el mundo, le dio competencia en los próximos tres sets.

No obstante, Yamada, de 29 años y número 149 en el mundo, le dio competencia en los próximos tres sets.

Yamada se vio arriba 6-2, 6-4 y 7-5 en el segundo, tercero y cuarto parcial, respectivamente, pero la boricua —apoyada por la fanaticada presente en la instalación— remontó para salir airosa y avanzar a los cuartos de final.

Tras el triunfo, Díaz admitió que sintió algo de nervios. “La verdad es que me puse bien nerviosa porque es el primer partido y es algo común. A ella la había estudiado mucho en vídeos de YouTube. Sabía más o menos cómo jugarle. Comenzó duro al principio y cuando me vi 2-0, la ventaja, pues intenté relajarme y así pude fluir y jugar mejor”.

“Fue importante ganar 4-0 porque, tras que guardas energías, también te da confianza. No es lo mismo que te hagan un 4-3 y que tengas que ir a tu casa a verificar qué pasó. Un 4-0 pues es más relajado y sabes que hiciste las cosas bien”, añadió.

La mexicana Yadira Silva, de 30 años, será la rival de Díaz en los cuartos de final. Silva por poco le gana a Díaz en los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Barraquilla 2018. “En los Centroamericanos le gané 4-3 y nos fuimos a un set de 15-13. Fue un partido bien reñido. Intentaré de ir con todo al partido igual que en los Centroamericanos y estudiaré sus partidos”, indicó Adriana.

En otros resultados, Brian Afanador apenas sudó al derrotar 4-0 al guatemalteco Kevin Montufar.

El utuadeño de 22 años, ubicado en el puesto 81 de la ITTF, despachó a su rival, 530 en el mundo, en menos de 25 minutos con parciales de 11-3, 11-6, 11-7 y 11-4.

"Realmente, uno no espera que sea así de cómodo. Uno espera partidos difíciles. Uno se prepara para dar hasta lo último. Realmente, eso fue lo que me motivó y lo que me hizo seguir en cada pelota por individual", reaccionó Afanador.