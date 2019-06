Los semifondistas Wesley Vázquez y Andrés Arroyo y la fondista Beverly Ramos encabezarán la lista de atletas que estarán activos en el Campeonato Nacional de Atletismo Adulto-Juvenil que se celebrará este próximo 8 y 9 de junio en el recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez (conocida anteriormente como la Universidad del Turabo).

Los especialistas del evento de 800 metros y la plusmaquista nacional en los eventos de larga distancia estarán acompañados de competidores que están en espera de la certificación del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para participar en Lima y otros que buscan marcas para clasificar a la competencia continental. La vallista de velocidad Jasmine Camacho Quinn también estará presente para darle apoyo a sus compañeros.

Los eventos del sábado comenzarán a partir de las 9:00 a.m. El domingo empiezan a las 7:00 a.m. con el evento de marcha, y luego a las 10:00 a.m. con los saltos. A las 3:30 p.m. le seguirán los eventos de pista.

“El Campeonato Nacional es un banquete de atletismo porque tenemos a casi todos los atletas de alto rendimiento. Esta es una magnífica oportunidad para que el público conozca sus atletas que estarán participando en los Panamericanos de Lima, y aquellos que también han conseguido la clasificación al Campeonato Mundial y a los Juegos Olímpicos, como lo son Wesley Vázquez y Andrés Arroyo”, señaló el presidente de Federación de Atletismo de Puerto Rico (Fapur), Luis Dieppa.

Sorteo panamericano

Como parte de las actividades alrededor del Campeonato, la Fapur escogerá el ganador o ganadora del concurso “Vive el Atletismo Panamericano”, quien obtendrá dos pasajes ida y vuelta a Lima, del 2 al 12 de agosto, una estadía de 11 días y 10 noches de hotel en habitación doble y entrada para asistir al Estadio de Atletismo para ver los atletas puertorriqueños competir. El sorteo se llevará a cabo finalizar el último evento de la jornada del domingo, 9 de junio.