Coamo - Beverly Ramos logró esta mañana la primera posición entre todas las mujeres con tiempo de 1:15:50 en el regreso al Medio Maratón San Blas Illesca al plano internacional.

Mientras, el eritreo Daniel Teklebraham ganó el evento con marca de 1:04:55 en el regreso de los corredores internacionales tras una ausencia en el 2018.

Entre los varones boricuas, Mizael Carreras ganó la categoría boricua con 1:08:49.

Tras la salida a las 7:04 a.m. por las calles de Coamo, los ganadores definieron la carrera de distintas maneras hasta llegar a la meta en la concurrida plaza de recreo de Coamo bajo un sol fuerte.

La trujillana Ramos corrió junto a la africana Margaret Troitich, la colombiana Carolina Tavares y la estadounidense Linsey Sherf. Subió y bajó en primer lugar la cuesta del Ajoguillo y definió la primera posición alrededor del kilómetro 20.

“Luego del Ajoguillo, la carrera era para cualquiera. Estaban a distancia de 40 ó 50 metros. Ya en el kilómetro 20 pude sacar una buena ventaja. Y cuando iba bajando (hacia la meta) miré hacia atrás y vi que tenía como 50 metros de ventaja. Ya decía que ellas no me iban a ganar bajando hacia la plaza. Me gocé la última recta con todo el pueblo de Puerto Rico”, dijo.

El 1:15:50 de Ramos supera la marca nacional para la prueba que ella misma poseía desde el 2016 con 1:16:09.

Segunda entre las féminas llegó Troitich con 1:16:17 y tercera Tavares con 1:16:28. La segunda boricua fue la aiboniteña Cristeliz Colón con 1:22:42.

Por su parte, Teklebraham definió la prueba en las subidas previas a llegar a la cuesta de la definición, el Ajogillo. Así se distanció del pelotón de cinco africanos que componía Teklebraha, los kenianos Wilfred Kimeti, Reuben Kimeo y los etiopes Arega Habtamu y Gezamegh Hunde.

El eritreo sacó 50 metros de ventaja sobre Kimeti subiendo el Ajoguillo y luego de bajar esta cuesta tenía sobre 100 metros de ventaja que definieron la carrera.

“Esta prueba es muy, muy exigente y fuerte. Muchas cuestas. Pero estaba bien preparado. Estuve retado por los kenianos y estoy feliz con la victoria”, dijo Teklenraham. “Estaba decidido a empujar en las cuestas”.

Y Carreras corrió al frente los primeros tres kilómetros de la prueba y, luego de perder la ventaja ante los africanos en el kilómetro cuatro, se mantuvo al alcance de este pelotón de ventaja hasta el kilómetro siete.

Antonio Cardona estuvo cerca de Carreras, al igual que el dominicano Álvaro Abreu. Nadie corrió al frente de Carrera entre los boricuas.

Carrera cerró la prueba con 1:08:45. Fue el sexto lugar en general.

Cardona fue el segundo boricua con 1:09:58.