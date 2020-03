Vivir una cuarentena trae consigo muchos retos físicos y mentales. Y si eres un atleta de alto rendimiento, acostumbrado a una vida de mucha actividad física, esto se multiplica.

Para el tenismesista puertorriqueño Brian Afanador, la cuarentena que vive el país por la pandemia del coronavirus COVID-19 le ha dado una oportunidad única: trabajar con su mente, un elemento que describe como vital en su deporte.

“Desde mis siete años no cogía más de seis días de estar en la casa. Esto de la cuarentena ha sido algo totalmente nuevo para mí y lo he cogido lo más positivo posible”, contó Afanador, de 23 años, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Afanador lleva en cuarentena unas dos semanas tras aislarse después de llegar a Puerto Rico desde Polonia. El joven tenismesista salió de Polonia el 11 de marzo luego que su padre y entrenador, Eladio Afanador, le comprara un pasaje de emergencia para regresar a la isla. Ese mismo día, mientras se dirigía al aeropuerto, el torneo en el cual iba a participar en Polonia fue cancelado. Afanador se encontraba solo en tierras polacas, por lo que acepta que sintió temor ante toda la situación.

“Estuve preocupado todo el tiempo. Uno está exponiendo su vida. (El tenis de mesa) Es tu pasión, y pones tu pasión a veces sobre tu propia vida. No sabes si puedes contagiarte. Pero siempre tomas las medidas para protegerte”, contó Afanador.

Una vez encerrado en la isla, Afanador detalló que divide su día en dos sesiones de trabajo físico.

“En una se trabaja lo cardiovascular y en otra el fortalecimiento. Como estaba en una temporada bastante activa en los torneos, pues realmente no tenía tiempo para fortalecer ciertos músculos. Ahora que tengo el tiempo lo estoy fortaleciendo”, explicó Afanador, quien abundó que el trabajo cardiovascular lo realiza, mayormente, con una cuica.

Pero el grueso de su tiempo lo usa para ejercitar su mente. Y ese aspecto cobra mayor importancia en tiempos en que un encierro forzado puede trabajar negativamente en el enfoque.

“Esto es algo que yo necesitaba”, confesó Afanador, quien está en la posición 90 del escalafón global de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés).

“Lo que es la preparación mental es algo esencial para un deportista. Te diría que es el 75 por ciento de lo que requiere mi deporte, lo demás es físico y técnico. He estado aprovechando el tiempo, nutriéndome de la mejor manera mentalmente”, comentó.

¿Y cómo se ejercita la mente?, le preguntó este diario.

“Además de leer y escribir, pues analizar videos, meditar y visualizar”, ripostó.

Sigue entrenando para Tokio 2020

Al momento de que el mundo del deporte se pusiera en pausa ante la crisis del coronavirus, Afanador estaba en plena búsqueda de un boleto para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Afanador hizo historia en Río 2016, al convertirse en el primer tenismesista puertorriqueño en representar a la isla en un escenario olímpico.

El utuadeño tenía pendiente participar en un clasificatorio olímpico en Argentina a mediados de abril, pero el torneo fue aplazado. La pasada semana, la ITTF publicó que su comité ejecutivo se reuniría el 29 de marzo para evaluar los próximos pasos a seguir en torno a la clasificación olímpica.

Afanador rehusó unirse al coro de voces que han pedido en la pasada semana que se aplacen los Juegos Olímpicos. De hecho, en Puerto Rico, Bladimir Díaz —padre y entrenador de la tenismesista Adriana Díaz, quien es prima de Afanador— se expresó a favor de un aplazamiento.

Los Juegos están pautados para iniciar el 24 de julio y el Comité Olímpico Internacional ha insistido en celebrarlos en esa fecha. Sin embargo, el COI anunció el domingo que por primera vez contempla la posibilidad de aplazar la justa deportiva y espera tomar una decisión final en las próximas cuatro semanas.