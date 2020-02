El utuadeño Brian Afanador desperdició una ventaja de 2-0 y cayó el sábado en siete luchados parciales frente al paraguayo Marcelo Aguirre en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Tenis de Mesa en el coliseo Mario “Quijote” Morales.

Afanador, número 81 en el escalafón mundial de la ITTF, llegó a la instalación sin haber sudado en su debut del viernes con marcador 4-0 frente a Kevin Montufar en menos de 25 minutos, y arrancó sólido al imponerse 11-6 y 11-9 frente a Aguirre para el disfrute de los fanáticos presentes. Durante el tercer parcial, la caída de cable eléctrico atrasó la acción por varios minutos.

Resumido el encuentro, Aguirre, 61 en el mundo, no cedió el set al llevárselo 16-14. Afanador siguió en batalla, pero fue superado en los siguientes 12-11 y 11-9 para estar al borde del abismo. El joven boricua de 22 años, reaccionó al agenciarse el sexto parcial 11-7.

Después de un 6-6 en el parcial decisivo, Aguirre se despegó con tres puntos consecutivos para no volver a mirar hacia atrás y apuntarse la sudada victoria contra el favorito de los presentes.

“Cada vez que se extendía el partido me sentía mejor. También, tengo que decir que al principio del encuentro me sentía un poco incómodo porque llegué al torneo de la manera que no quería por una lesión en la ingle. Era complicado jugar mentalmente. Pero hoy fue un partido muy bueno. Logré acomodarme después del tercer set”, expresó Aguirre.

Afanador, por su parte, terminó el partido afligido por no ganar como local pero declaró que no se frustró por el resultado.

“Realmente, son cosas que pasan. Lo di todo. Se puede ver en el marcador. Somos jugadores que nos conocemos bastante. Hemos entrenado mucho tiempo juntos en Suecia. Se dio el todo. A eso vamos ahora, el por qué de no conseguir esos puntos. Realmente, no estoy para nada molesto. Es algo de que a veces se gana y a veces se pierde”, indicó.

Aguirre avanzó a la semifinal del domingo y se verá con la estrella brasileña Hugo Calderano, número siete en el planeta.