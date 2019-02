Los planes para que Adriana Díaz viera acción en la Liga Nacional de Japón de tenis de mesa “casi están descartados” luego que las conversaciones con los directivos del club interesado no prosperaran.

“Hasta el momento no vamos, según la última conversación que tuve (con los directivos de la liga). Si se reabren las conversaciones y comienza el proceso, es distinto. Pero yo diría que hay un 80 a 90 por ciento de que no vamos”, estipuló Bladimir Díaz, entrenador de la atleta boricua.

Bladimir no supo decir las razones por lo que las negociaciones no progresaron como él esperaba y declaró que seguirán el plan de competencia que han ejecutado en el pasado.

“Hay un factor externo que desconozco cuál es. No puedo decirte porque no sé. Sólo se puede decir que no prosperó”, expuso.

“Nos vamos a quedar haciendo el mismo sistema de entrenamiento que hemos hecho siempre, que es competir, entrenar en Puerto Rico, y ocasionalmente ir al exterior. El plan con Japón prácticamente queda nulo”, reiteró.

El próximo compromiso de la deportista será el Abierto de España, que se llevará a cabo en marzo.

El preparador dijo que, al momento, no hay planes de jugar en otra liga, pues recién culminó la Copa Panamericana Universal, que se celebró en Puerto Rico y en la que Adriana se coronó campeona femenina junto al brasileño Hugo Calderano en la rama masculina.

“Ahora me tengo que sentar a ver si vamos a jugar en alguna liga o algo, pero por ahora no tengo ninguna”.

La Liga Nacional de Japón corre de julio a diciembre. Es una de dos ligas que hay en ese país, siendo la otra la T League.

La tenismesista utuadeña, y número 30 del mundo según el más reciente listado de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés), ya tuvo una participación en una liga profesional, cuando el pasado año debutó en la Ultimate Table Tennis (UTT), de India, con el equipo Dabang Smashers.

La competidora, que fue una de las piezas clave para que ese conjunto se proclamara campeón de la UTT, declinó una oferta para regresar este año debido a que la competencia conflige con los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La justa continental será del del 26 de julio al 11 de agosto, mientras el torneo profesional de India se celebra del 25 de julio al 11 de agosto.