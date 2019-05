Doha, Qatar — Caster Semenya levantó el puño hacia el público cuando sonó su nombre y procedió a llevarse a una fácil victoria en la que pudo haber sido la última carrera en los 800 metros para la campeona olímpica.

La sudafricana respondió a su derrota en un trascendental caso contra la Federación Internacional de Atletismo con una dominante victoria hoy en un entorno en el que no ha sido superada en los últimos cuatro años: la pista.

Semenya no se vio exigida en la primera justa de la Liga Diamante de la temporada, imponiéndose con un tiempo de 1 minuto y 54.98 segundos. Estableció un récord en la competencia de Doha y el cuarto tiempo más rápido de su carrera.

Podría ser la última vez que Semenya compita en su carrera favorita, una en la que es doble campeona olímpica y tres veces campeona mundial.

Caster Semenya wins 800 metres at Doha Diamond League in first race since losing appeal over a controversial gender ruling, claiming "actions speak louder than words" pic.twitter.com/ovnno0Pw8Q — TRT World Now (@TRTWorldNow) May 3, 2019

La carrera de hoy fue la última prueba de 800 femeninos antes que una nueva regulación de la IAAF fue avalada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo el miércoles. La normativa obligará a Semenya y otras mujeres con elevados niveles de testosterona natural a reducirla para poder competir en distancias que van desde los 400 metros hasta la milla.

Tras la derrota en la apelación que interpuso contra esas reglas, Semenya no ha dicho si las cumplirá o si decidirá competir en distancias más largas que no están cubiertas con la normativa.

El mundial de atletismo arrancará en septiembre, también en Doha. Si Semenya quiere volver para revalidar su título, tendrá que medicarse para reducir su testosterona antes del miércoles, día en el que la nueva reglamentación entrará en vigencia.

Semenya no mostró mayor emoción al final de la carrera. Recibió un ramo de flores que lanzó al público. Hizo el gesto del pulgar arriba al saludar a los espectadores mientras se retiraba de la pista.

Le tocó enfrentar a un fuerte lote de rivales, uno que incluyó a dos medallistas olímpicas como la burundesa Francine Niyonsaba y la keniana Maragarat Wambui. Semenya, de todas formas, ganó por amplio margen — casi tres segundos — con Niyonsaba como segunda. La estadounidense Ajee Wilson quedó tercera.