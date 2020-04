"Hoosiers" quedó favorecida como la número 1 en la lista de las mejores 25 películas deportivas, una encuestra que realizó The Associated Press, agencia noticiosa que ya ha hecho famosa por décadas su clasificación de los equipos universitarios de la NCAA.

Lanzada en 1986 y protagonizada por Gene Hackman, "Hoosiers" lideró el recuento de los resultados publicados el viernes, recibiendo 46 votos de un panel global de 70 escritores y editores deportivos que trabajan para la AP.

"Si pones tu esfuerzo y concentración en jugar a tu potencial, para ser lo mejor que puedas ser, no me importa lo que diga el marcador al final del juego", dice el entrenador Norman Dale, el personaje de Hackman, durante la película. "En mi libro, seremos ganadores".

En la votación especial de Prensa Asociada, Hoosiers dominó a la aclamada Rocky, cuya primera parte estrenó en 1976 con la actuación de Sylvester Stallone, y a Bull Durham, estelarizada por Kevin Costner y Susan Sarandon en 1988. Estas quedaron empatadas en la votación en segundo lugar con 45 votos, uno menos que Hoosiers.

A continuación la lista completa de las mejores según la votación en la que un total de 117 cintas recibieron al menos una mención:

1. “Hoosiers”

Año: 1986

Guionista: Angelo Pizzo

Director: David Anspaugh

Protagonistas: Gene Hackman, Dennis Hopper, Barbara Hershey

Trama: Un dirigente con un pasado inestable (Hackman) y su asistente, quien es un borracho (Hopper), llevan a un equipo de baloncesto de una pequeña escuela secundaria de Indiana en los años 50, hasta el torneo estatal.

Oscars: 2 nominaciones

Trailer

—

2. (empate) “Bull Durham”

Año: 1988

Guionista: Ron Shelton

Director: Shelton

Protagonistas: Kevin Costner, Susan Sarandon, Tim Robbins

Trama: Las vidas de un jugador de ligas menores (Costner), de un joven lanzador descontrolado (Robbins) y de una fanática local (Sarandon) se entrelazan.

Oscars: 1 nominación

Trailer

—

2. (empate) “Rocky”

Año: 1976

Guionista: Sylvester Stallone

Director: John G. Avildsen

Protagonistas: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Burgess Meredith, Carl Weathers

Trama: Un boxeador desconocido (Stallone) que vive en Filadelfia, recibe una oportunidad por el campeonato del peso completo.

Oscars: 3 premios (Fotografía, Director, Edición), 10 nominaciones totales

Trailer

—

4. “Caddyshack”

Año: 1980

Guionistas: Douglas Kenney, Harold Ramis, Brian Doyle-Murray

Director: Ramis

Protagonistas: Chevy Chase, Rodney Dangerfield, Ted Knight, Bill Murray

Trama: Un nuevo y descarado miembro (Dangerfield) se presenta en un campo de golf exclusivo, en el que trabaja un jardinero perseguidor de ardillas (Murray).

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

5. “Slap Shot”

Año: 1977

Guionista: Nancy Dowd

Director: George Roy Hill

Protagonistas: Paul Newman

Trama: El dirigente (Newman) de un equipo de hockey de ligas menores, en dificultades, recurre a estrategias cuestionables para atraer fanáticos.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

6. “Field of Dreams”

Año: 1989

Guionista: Phil Alden Robinson

Protagonistas: Kevin Costner, James Earl Jones, Ray Liotta

Trama: Un agricultor de maíz de Iowa (Costner) escucha voces, despeja su cosecha para construir un diamante de béisbol y recibe la visita de los Medias Blancas de Chicago de 1919 y algunos otros.

Oscars: 3 nominaciones

Trailer

—

7. “Raging Bull”

Año: 1980

Guionistas: Paul Schrader, Mardik Martin

Director: Martin Scorcese

Protagonistas: Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci

Trama: Basada en la vida, dentro y fuera del cuadrilátero, del campeón de boxeo Jake LaMotta (De Niro).

Oscars: 2 premios (Actor, Edición), 8 nominaciones totales

Trailer

—

8. (empate) “Major League”

Año: 1989

Guionista: David S. Ward

Director: Ward

Protagonistas: Tom Berenger, Charlie Sheen, Corbin Bernsen, Rene Russo, Bob Uecker

Trama: Los indios de Cleveland ganan a pesar de un nuevo propietario (Margaret Whitton) que quiere sabotear y relocalizar al equipo.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

8. (empate) “The Natural”

Año: 1984

Guionistas: Roger Towne, Phil Dusenberry; based on a novel by Bernard Malamud

Director: Barry Levinson

Protagonistas: Robert Redford, Robert Duvall, Glenn Close, Kim Basinger

Trama: Años después de recibir un disparo cuando era un joven prospecto, Roy Hobbs (Redford) llega al béisbol profesional con un talento difícil de creer.

Oscars: 4 nominaciones

Trailer

—

10. “A League of Their Own”

Año: 1992

Guionistas: Lowell Ganz, Babaloo Mandel

Director: Penny Marshall

Protagonistas: Tom Hanks, Geena Davis, Lori Petty, Madonna, Rosie O’Donnell

Trama: Hermanas rivales (Davis, Petty) se unen a la primera liga de béisbol profesional femenino en medio de la Segunda Guerra Mundial, y la ayudan a crecer.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

11. “Moneyball”

Año: 2011

Guionistas: Steven Zaillian, Aaron Sorkin

Director: Bennett Miller

Protagonistas: Brad Pitt, Jonah Hill

Trama: Una historia real, basada en el libro de Michael Lewis, sobre cómo el gerente general de los Athletics de Oakland, Billy Beane, utilizó el análisis para aprovechar las ineficiencias del mercado y creó un exitoso equipo de béisbol a pesar de su baja nómina.

Oscars: 6 nominaciones

Trailer

—

12. (empate) “The Bad News Bears”

Año: 1976

Guionista: Bill Lancaster

Director: Michael Ritchie

Protagonistas: Walter Matthau, Tatum O’Neal

Trama: Un jugador exalcohólico de béisbol de ligas menores (Matthau) entrena a un equipo formado por una banda de niños inadaptados.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

12. (empate) “Miracle”

Año: 2004

Guionistas: Eric Guggenheim, Mike Rich

Director: Gavin O’Connor

Protagonistas: Kurt Russell, Patricia Clarkson, Noah Emmerich

Trama: La verdadera historia del dirigente Herb Brooks (Russell), quien dirigió al equipo olímpico de hockey de Estados Unidos en 1980 en la victoria sobre la aparentemente invencible Unión Soviética.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

14. “Hoop Dreams”

Año: 1994

Guionistas: Steve James, Frederick Marx

Director: James

Protagonistas: William Gates, Arthur Agee

Trama: Documental sobre la vida de dos estudiantes de secundaria en Chicago que esperan jugar baloncesto profesional.

Oscars: 1 nominación

Trailer

—

15. “Eight Men Out”

Año: 1988

Guionista: John Sayles

Director: John Sayles

Protagonistas: John Cusack, Jace Alexander

Trama: Basada en el libro de Eliot Asinof sobre el escándalo de los Black Sox, cuando "Shoeless Joe" Jackson y los Chicago White Sox fueron acusados de botar la Serie Mundial de 1919.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

16. “Chariots of Fire”

Año: 1981

Guionista: Colin Welland

Director: Hugh Hudson

Protagonistas: Ben Cross, Ian Charleson

Trama: The fact-based story of two runners — one Christian, one Jewish — who compete in the 1924 Olympics.

Oscars: 4 premios (Fotografía, Guión, Música, Vestuario), 7 nominaciones totales

Trailer

—

17. “White Men Can’t Jump”

Año: 1992

Guionista: Ron Shelton

Director: Shelton

Protagonistas: Wesley Snipes, Woody Harrelson, Rosie Perez

Trama: Dos enérgicos jugadores de baloncesto (Snipes, Harrelson) se unen.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

18. (empate) “Remember the Titans”

Año: 2000

Guionista: Gregory Allen Howard

Director: Boaz Yakin

Protagonistas: Denzel Washington, Will Patton

Trama: Basada en la historia real de Herman Boone (Washington) y su intento de integrar un equipo de fútbol de la escuela secundaria de Virginia a principios de la década de 1970.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

18. (empate) “Rudy”

Año: 1993

Guionista: Angelo Pizzo

Director: David Anspaugh

Protagonistas: Sean Astin, Jon Favreau, Ned Beatty

Trama: Un chico de una ciudad acerera, supera varios obstáculos para jugar football universitario en Notre Dame.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

18. (empate) “Seabiscuit”

Año: 2003

Guionista: Gary Ross

Director: Ross

Protagonistas: Tobey Maguire, Jeff Bridges, Elizabeth Banks

Trama: Basada en el libro de Laura Hillenbrand, la verdadera historia de Seabiscuit, un ejemplar de talla pequeña y piernas torcidas, que cautivó el mundo del deporte en 1938 y se convirtió en un símbolo de esperanza durante la Gran Depresión.

Oscars: 7 nominaciones

Trailer

—

21. (empate) “Breaking Away”

Año: 1979

Guionista: Steve Tesich

Director: Peter Yates

Protagonistas: Dennis Quaid, Daniel Stern, Dennis Christopher, Jackie Earle Haley

Trama: La historia de cuatro amigos de la clase trabajadora recién graduados de secundaria en Indiana, incluido uno obsesionado con el ciclismo italiano.

Oscars: 1 premio (Guión), 5 nominaciones totales

Trailer

—

21. (empate) “The Pride of the Yankees”

Año: 1942

Guionistas: Jo Swerling, Herman J. Mankiewicz

Director: Sam Wood

Protagonistas: Gary Cooper, Babe Ruth

Trama: Basada en la vida del miembro del Salón de la Fama del béisbol Lou Gehrig (Cooper), la estrella de los Yankees de Nueva York que murió a los 37 años por esclerosis lateral amiotrófica.

Oscars: 1 premio (Edición), 11 nominaciones totales

Trailer

—

21. (empate) “When We Were Kings”

Año: 1996

Director: Leon Gast

Protagonistas: Muhammad Ali, George Foreman, Don King

Trama: Documental sobre "The Rumble in the Jungle", la pelea de campeonato de los pesos completos de 1974 en Zaire, entre el campeón George Foreman y el retador Muhammad Ali.

Oscars: 1 premio (Documental), una nominación

Trailer

—

24. (empate) “Brian’s Song”

Año: 1971

Guionista: William Blinn

Director: Buzz Kulik

Protagonistas: James Caan, Billy Dee Williams, Jack Warden

Trama: La evolución de una amistad de la vida real entre los compañeros de equipo de los Bears de Chicago, Brian Piccolo (Caan) y Gale Sayers (Williams), y el vínculo que forman después de que Piccolo se entera de que tiene cáncer terminal.

Emmys: 5 premios, 11 nominaciones totales

Trailer

—

24. (empate) “Friday Night Lights”

Año: 2004

Guionistas: David Aaron Cohen, Peter Berg

Director: Berg

Protagonistas: Billy Bob Thornton, Derek Luke

Trama: Basada en el libro de Buzz Bissinger, sobre un equipo de fútbol americano de secundaria, y la obsesión de una ciudad de Texas con él.

Oscars: Sin nominaciones

Trailer

—

24. (empate) “The Sandlot”

Año: 1993

Guionistas: David Mickey Evans, Robert Gunter

Director: Evans

Protagonistas: Tom Guiry, Mike Vitar, Art LeFleur, Patrick Renna

Trama: Historia sobre un grupo de jugadores de béisbol en el verano de 1962.

Oscars: Sin nominaciones