El trujillano José Ortiz se sumó anoche a los jinetes que participarán en el Belmont Stakes de este sábado en Nueva York, lo que aumentó a cuatro la cifra de puertorriqueños que montarán en esta prestigiosa carrera.

Ortiz montará a Fore Left, que el pasado mes de febrero ganó el Grupo 3 en el UAE 200 Guineas en Dubái. El ejemplar de tres años suma cinco victorias en 10 salidas.

El pasado sábado, Ortiz, de 26 años, consiguió la victoria 2,000 de su carrera.

En el Belmont Stakes del sábado, Ortiz se unirá a su hermano Irad Ortiz Jr., que montará a Dr Post; John Velázquez, que estará sobre Tap it to Win; y Manuel Franco, que tendrá la monta de Tiz the Law.

En total, serán 10 ejemplares para la distancia de 1 1/8 millas.

La cifra de cuatro jinetes puertorriqueños en una carrera de triple corona no es novedosa, pues el año pasado los hermanos Ortiz, Velázquez y Franco también estuvieron en el Kentucky Derby. En esa ocasión eran 20 montas.

“No es novedoso, pero no deja de ser impresionante que hayan cuatro boricuas, los cuatro de la misma academia, y de la misma isla”, observó el historiador Jorge Colón Delgado.

El Belmont Stakes, que históricamente es la tercera pata de la llamada Triple Corona estadounidense, se celebrará primero que el Kentucky Derby y el Preakness Stakes luego que esas dos carreras fueran aplazadas por la pandemia del coronavirus.

El Kentucky Derby se correrá el 5 de septiembre y el Preakness el 3 de octubre.