La secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Parés, emitió la Carta Circular Núm. 2020- 003 donde detalla las reglas y normas aplicables para la práctica de las actividades físicas y deportivas que estarán permitidas en la nueva Orden Ejecutiva que entrará en vigor el próximo martes, 16 de junio.

Algunos de los datos más importantes que se detallan en la carta es que no está permitido el contacto físico entre deportistas, solo se podrán practicar destrezas del deporte mediante simulaciones, los atletas deberán mantener en todo momento los seis pies de distancia, entre otros.

Además, si el entrenamiento es en un lugar cerrado, siempre tiene que estar presente una persona encargada que vele por el cumplimiento de lo establecido en los protocolos de seguridad.

“Según indicó la gobernadora, emitimos esta Carta Circular con las actividades deportivas y recreativas que estarán permitidas a partir del martes, 16 de junio. Es importante recalcar que, a pesar de que se permitirán entrenamientos grupales de un máximo de seis participantes con un entrenador, esta flexibilización no significa que se permitirán los eventos deportivos, ni la aglomeración de personas”, informó Sánchez Parés en un comunicado de prensa.

A partir del próximo martes, 16 de junio, la nueva orden ejecutiva autorizará la apertura de los gimnasios, pero solo con el 50 por ciento de su capacidad, las áreas de duchas deben permanecer cerradas y tanto el gimnasio como sus entrenadores deben presentarle al DRD su protocolo de protección.

En el Caso del Comité Olímpico y las federaciones deportivas, una vez presentados y aprobados sus protocolos, pueden comenzar sus entrenamientos grupales que deben ser con un máximo de seis participantes, un entrenador, un asistente de entrenador, un preparador físico y un médico o terapista.

Sánchez Parés insistió en que todo protocolo de protección contra el COVID debe enviarse, a la mayor brevedad, a [email protected].

"De no ser así, no podrán operar hasta que no estén debidamente autorizados por el Departamento", estableció.

Consulta la Carta Circular 2020- 003 del DRD aquí:

Otros detalles importantes en que contiene esta carta circular son:

- En la medida que sea posible, cada deportista deberá tener su propia indumentaria, equipo y vestimenta deportiva. No podrán compartir equipo. De no ser posible lo anterior, el club, entrenador o técnico, será responsable de limpiar y desinfectar el equipo, indumentaria o vestimenta, antes y después de cada uso.

- Se recomienda que los deportistas usen desinfectante de manos con un contenido de alcohol superior a un 70%, por lo menos cada 30 minutos durante sus prácticas, así como antes y después de cada receso.

- Los clubes, ligas, gestores deportivos y entrenadores serán responsables de proveer a los deportistas y su acompañante los implementos necesarios de higiene mientras estén llevando a cabo la actividad deportiva.

- No se permitirán ventas de ningún tipo, incluyendo alimentos, en las instalaciones.

- No se podrán organizar eventos competitivos, fogueos ni otra actividad análoga mientras esta carta circular esté vigente.

- Los menores de edad estarán acompañados de una sola persona. El padre, madre, custodio o tutor del menor deberá permanecer fuera del área de entrenamiento. Bajo ningún concepto se permitirá público ni padres, madres o custodios en el área de entrenamiento.

- Las instalaciones acuáticas deben ser inspeccionadas y preparadas antes del reinicio de los entrenamientos. Esto incluye el personal voluntario para la toma de muestras de temperatura, la documentación, limpieza y desinfección de las áreas y el tratamiento de las aguas. Evidencia de esta inspección deberá ser remitida al Departamento a través del correo electrónico [email protected] previo al inicio de las sesiones de entrenamiento.

- Se deberá realizar un muestreo bacteriológico de las aguas de piscinas por un laboratorio certificado. Este muestreo debe ser realizado antes de comenzar con el uso de la piscina. De este muestreo resultar adverso la facilidad no podrá ser utilizada. Evidencia de esta inspección deberá ser remitida al Departamento a través del correo electrónico [email protected] previo al inicio de las sesiones de entrenamiento.

- En el área de piscina debe haber equipos de muestras de pH y Cl. Se realizará la prueba media hora antes de cada sesión y se registrarán en una bitácora que incluirá la siguiente información: (i) hora de la muestra, (ii) los valores de pH y Cl, (iii) cantidad de personas en el área y (iv) la firma de quien realice las muestras. Se velará por que los valores de la muestra de agua cumplan y estén en los niveles óptimos. Los valores de pH, Cl y Cl Libre se discutirán con personal de mantenimiento de las facilidades previo al inicio del día de entrenamiento. La documentación del muestreo del agua del PH y el cloro debe estar disponible y accesible antes, durante y después de cada sesión de entrenamiento.

- No se permitirán sillas ni mesas en las áreas comunes de las facilidades para evitar la aglomeración de las personas.

- Los nadadores no podrán compartir su equipo de entrenamiento (ej. chapaletas, gafas de agua, “pulling”, “paddles,”, entre otros).

- Se permitirán hasta dos nadadores por carril, uno a cada extremo, que siempre nadarán por su lado derecho.

- Toda gallera deberá limitar el cupo de modo que opere como un cincuenta por ciento (50%) o menos de su capacidad de ocupación, según certificado por Bomberos. Esto incluye personal que labora en la gallera, jueces, galleros, espectadores en el gallerín y cualquier otro análogo.