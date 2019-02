La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez, indicó este lunes en la noche que apoya la determinación tomada por la Federación de Béisbol Aficionado de Puerto Rico (Fbpur) de participar de una serie de tres juegos de fogueo ante su homólogo de Nicaragua y descartó que ese viaje signifique un apoyo al gobierno del presidente de ese país, Daniel Ortega.

En entrevista telefónica con El Nuevo día, Rosario destacó que Puerto Rico y la nación centroamericana poseen una historia compartida en el béisbol que está cimentada en la figura del fenecido pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

De la misma forma, la jefa del Copur apuntó que mientras la seguridad de los atletas y de los visitantes no se vea afectada, no tiene “ningún inconveniente” en que se dé esa visita.

“Como para nosotros la parte política no entra dentro de nada de esto, no le veo nada malo a que la Federación de Puerto Rico pueda participar. Al contrario, yo creo que, en momentos de dificultad para los ciudadanos, el deporte es un bálsamo que da un poco de alegría y te saca de la rutina y del momento difícil que pueda estar pasando el pueblo de Nicaragua”, apostilló la líder del movimiento olímpico del país.

“El béisbol de Puerto Rico y Nicaragua es otra historia, no tiene que ver con la política”, agregó.

Las declaraciones de Rosario se dan en el marco de unas afirmaciones que realizó el exjugador de Grandes Ligas nicaragüense Dennis Martínez. El afamado exlanzador, que en sus 23 temporadas en la liga profesional estadounidense militó con los Orioles de Baltimore, los Expos de Montreal, los Indios de Cleveland, los Marineros de Seattle y los Bravos de Atlanta, le dijo al diario Primera Hora que no le parece apropiado que la Selección Nacional participe de la llamada Serie Internacional de Béisbol.

“No es momento de estar haciendo torneos internacionales porque la gente no va a ir. La gente está dolida y está viviendo unos momentos que no son para estar viendo este tipo de eventos”, enunció Martínez en declaraciones a Primera Hora.

“Relacionémoslo a la Serie del Caribe, que no se jugó en Venezuela. ¿Por qué no se jugó? Por la situación que vive Venezuela, que es más o menos comparable con la de Nicaragua. Claro, ahorita la magnitud es mayor en Venezuela”, agregó el exdeportista que también vio acción en la liga invernal de Puerto Rico.

La Serie Internacional de Béisbol es un torneo amistoso que está pautada para celebrarse del 15 al 17 de marzo en el estadio que lleva el nombre del mencionado exlanzador. Según explicó el presidente de la Fbpur, José Quiles, su propósito es que sirva de fogueo para ambas novenas de cara los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se realizarán del 26 de julio al 11 de agosto.

La actual crisis de este país comenzó en abril de 2018 tras la aprobación por el gobierno de Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de una polémica reforma de seguridad social. Aunque la misma fue retirada, las protestas iniciales dejaron -al menos- 30 muertos. Al momento se estima, que cientos de personas han perdido la vida en medio de este trance, y muchos más han sido detenidos por las autoridades.

Asimismo, la agencia de noticias Inter Press Service (IPS) informó que ya se han identificado “712 casos de violación al libre ejercicio del periodismo, un periodista asesinado, dos presos y decenas exiliados, además de varios medios asaltados por la fuerza pública”.

Al preguntársele a Rosario si entendía que la situación de Nicaragua es ser parecida a la de Venezuela, país al que le retiraron la sede de la Serie del Caribe por la delicada situación política que se vive allí, contestó en la negativa.

“No, son situaciones distintas. Ya Venezuela – como tal- también se ha limitado mucho de hacer eventos deportivos y los últimos eventos que tuvo Venezuela que Puerto Rico tuvo que asistir, recuerdo uno de baloncesto, participamos y nada que ver con la parte política de Venezuela. Son situaciones políticas completamente distintas y donde nuevamente el deporte surgió como una plataforma ganadora”, dijo.

Por último, Rosario recalcó que “al momento no hay nada” que les indique los atletas corren peligro de ir a Nicaragua. Tampoco existen restricciones de viaje para los ciudadanos estadounidenses.

“Nosotros en el deporte, las cuestiones políticas que puedan surgir en los países siempre las respetamos y nos mantenemos lo más alejados posible. Siempre ha sido la norma dentro del deporte. En este momento no hay ninguna declaración para que los ciudadanos americanos no puedan viajar a Nicaragua”.

Un fogueo invitacional

Por su parte, Quiles indicó que se mantiene en la posición de ir a jugar a Managua y recalcó que la política no tiene nada que ver con el deporte.

“Nosotros no tenemos que ver con la política de Nicaragua. Nosotros no vamos a hacer política a Nicaragua, ni a favor de Daniel Ortega ni a favor de la oposición. Nosotros vamos a ir a jugar un torneo invitacional al que nos invitó el presidente de la Federación de Béisbol de Nicaragua, Nemesio Porras. Ellos cubren todos los gastos”, comentó Quiles.

Para el presidente federativo, este torneo reviste una importancia particular para la novena nacional porque podrá medirse ante un equipo que enfrentarán en Perú. Asimismo, insistió que la invitación no provino del gobierno, si no de una federación homóloga, y que está enmarcada en la relación que tiene ese país latinoamericano con la figura del fenecido pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

El recordado jugador de los Piratas de Pittsburgh es una figura muy querida en Nicaragua por su historia deportiva y por el hecho de que falleció un31 de diciembre de 1972 cuando el avión en el que llevaba provisiones para los sobrevivientes de un terremoto que había devastado Managua nueve días antes se estrellera en las aguas del mar Caribe.

“Puede ser Daniel Ortega el presidente de Nicaragua como puede ser el de la oposición el presidente, y si la Federación nos invita -por la hermandad que existe entre nuestros dos pueblos por Roberto Clemente- nosotros vamos a asistir”, puntualizó Quiles, quien reconoció que ha recibido correos electrónicos de personas a favor y en contra de que Puerto Rico visite ese país.

Al igual que Rosario, Quiles afirmó que a menos que suceda algo que ponga en peligro a los jugadores, ellos acudirán a la invitación.