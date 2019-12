El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) celebró por todo lo alto los logros y desempeños de los atletas boricuas que durante el pasado año sobresalieron en sus respectivas disciplinas tanto a nivel local como internacional.

La festividad tuvo como escenario la Fundación Luis Muñoz Marín.

Sara Rosario, presidenta del Copur, miró hacia atrás a los pasados meses con una imborrable sonrisa.

“Estamos a pocos días de concluir el 2019, un año intenso y con muchas satisfacciones para todos nosotros. Iniciamos con dudas y preocupaciones, fue un reto mayúsculo el que tuvimos que enfrentar en cuanto a las clasificaciones para los Juegos Panamericanos (Lima) y (Juegos Olímpicos) Tokio 2020. Luego de ver cómo el almanaque termina, celebramos las cinco medallas de oro, las cinco de plata y las 14 de bronce. Hay todavía una de oro que estamos luchando”, pronunció Rosario.

“Superamos por mucho las metas trazadas. Es la cifra más alta en los pasados 28 años. Fue una delegación imparable”, agregó.

La premiación fue dedicada al exbalonceslista José “Piculín” Ortiz, quien en la pasada Copa del Mundo FIBA fue exaltado al Salón de la Fama.

(Vanessa Serra Díaz)

“Es un privilegio este honor. Todos los que vieron mi carrera, algunos de ustedes nuevos atletas quizás vieron el final, sepan que es un honor. Debo felicitar a todos los atletas, me siento bien orgulloso como puertorriqueño. Me siento agradecido por este reconocimiento y los felicito por estos premios que ustedes han logrado y que faltan muchos por lograr. Los felicito por ser comprometidos con la patria”, dijo Ortiz.

La Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) recibió el premio Julio Enrique Monagas en reconocimiento de las nueve décadas promoviendo los deportes. Asimismo, el premio William Miranda Marín por su destacado servicio y valor humano recayó en la tenismesista Melanie Díaz, quien tuvo un año de ensueño en términos deportivos. La joven utuadeña obtuvo múltiples preseas en Lima, Perú, además de mejorar significativamente su posición en las clasificaciones de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF, por sus siglas en inglés).

“Este año ha sido el mejor de mi carrera hasta el momento. No esperaba que pasaran muchas de las cosas, pero pude subir de ránking, obtuvimos logros buenos en los Panamericanos y espero que el 2020 sea mejor”, reaccionó Díaz.

“Mi meta era estar entre las primeras 100 del mundo y estoy 62. No pensé que subiría tanto. Quería subir al podio en los Panamericanos, pero no esperaba lograr dos de oro, así que pienso que excedimos en todo”, continuó.

Inspirado Collazo

Al boxeador Oscar Collazo se le hizo difícil encontrar palabras para resumir el 2019. El púgil logró una presea de oro en los Panamericanos, firmó un contrato con Miguel Cotto Promotions y recibió la distinción en la Premiación Olímpica.

“Fue un año de muchas bendiciones y cosas buenas. Se siente bien y me inspira a trabajar más fuerte para que el próximo sea mejor. El 2019 lo tenía planificado, pero no pensaba que me iría tan bien. Llegaron cosas buenas de momento”, indicó Collazo.