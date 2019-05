Las destacadas participaciones del corredor puertorriqueño Ryan Sánchez en sus últimas competencias han propiciado que haya sido invitado para participar en dos paradas de la prestigiosa Liga Diamante de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés).

Su primera participación será en el evento BAUHAUS-galan que se realizará el 30 de mayo en el Estadio Olímpico de Estocolmo, Suecia. El atleta también estará activo el 13 de junio en los Bislett Games, en Oslo, Noruega. En ambas competencias, que no aportan puntos para el escalafón final de la mencionada liga, competirá en los 800 metros.

“Debuto en la Liga Diamante. Esta es la NBA del atletismo”, apuntó hoy con regocijo el corredor previo a la conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre la carrera a cinco kilómetros “I Love Puerto Rico”, que se realizará el próximo domingo. Los fondos generados en las inscripciones serán destinados al Programa de Atletas de Alto Rendimiento del Departamento de Recreación y Deportes (DRD).

“Me siento súper orgulloso de mi trabajo. Mis sacrificios han rendido frutos”, agregó.

Sánchez explicó que desde que registró 1:44.82 en los 800 metros lisos en las Justas de Atletismo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) el pasado mes de abril, lo que le permitió estar entre los primeros lugares del escalafón de la IAAF, comenzó a llamar la atención de los encargados de esos eventos. Pero no fue hasta que lo vieron competir el 16 de mayo en el USATF Distance Classic, realizado en California, que las invitaciones se materializaron.

El tiempo que Sánchez hizo en las Justas le consiguió boletos para los Juegos Panamericanos de Lima y el Mundial de Atletismo de Doha, Qatar, que será del 27 de septiembre al 6 de octubre. En la carrera en Estados Unidos llegó segundo con tiempo de 1:46.21, detrás del medallista olímpico, el estadounidense Clayton Murphy que cronometró 1:46.10.

“Desde que hice el 1:44 en la LAI, abrí el año tercero en el ranking del mundo, así que ya tenía los ojos encima. Cuando corrí en California, que los americanos y los directores de competencia que estaban allí me vieron, cuando se acabó la carrera se me acerca mi agente y me dice: ‘Estas confirmado en Oslo’. Y hace dos días me llegó un email de Estocolmo”, compartió el medallista centroamericano.