La secretaria del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Adriana Sánchez Parés, espera que para la próxima orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced se pueda flexibilizar la práctica de más actividades deportivas y recreativas, a la vez que le pedirá al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) una propuesta para permitir que más atletas puedan entrenar en el Albergue Olímpico.

“Las conversaciones que hemos tenido y la intención es que para la próxima orden ejecutiva que la gobernadora va a emitir, que entraría en efecto el 16 (de junio), podamos hacer algún anuncio sobre otras actividades que se puedan llevar a cabo”, dijo la funcionaria.

“Mi interés también es solicitarle al Comité Olímpico, y es uno de mis ‘to do’ en el día de hoy, que me hagan una propuesta de una segunda fase. Ellos hicieron la propuesta para la fase que autorizó la vuelta de los atletas al Albergue. Yo quiero que ellos me presenten una alternativa de cómo ellos entienden que en el Albergue se pueden recibir más atletas de otros deportes y con qué medidas de seguridad para poder analizarlo la semana que viene”, agregó la secretaria durante una videoconferencia hoy para hablar sobre la iniciativa “Jugamos juntos”.

Este nuevo programa le ofrece un incentivo económico de entre $2,500 a $9,999 a entidades deportivas que se dediquen al desarrollo del deporte en la población de menores hasta los 18 años en el país.

El Albergue Olímpico, ubicado en Salinas, comenzó a recibir atletas de alto rendimiento esta semana como parte de un proceso de flexibilización promulgado a través de una carta circular emitida por el DRD a la luz de la Orden Ejecutiva 2020-041, que autorizó una reapertura de más sectores sociales y económicos durante la pandemia del coronavirus. De hecho, a la instalación deportiva han comenzado a reportarse deportistas de las disciplinas de atletismo, levantamiento de pesas, triatlón, tiro, tiro con arco, natación y boxeo para retomar sus entrenamientos de cara a las próximas competencias.

De la misma forma, el gobierno anunció este martes la autorización para practicar los deportes de tenis, tenis de mesa, esgrima y ajedrez desde el próximo lunes, 8 de junio.

Sánchez Parés explicó que las recomendaciones del Copur, junto a su análisis, se lo llevará al equipo asesor en La Fortaleza para que se pueda tomar una decisión.

En el caso de los torneos del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el voleibol femenino y el béisbol Doble A, Sánchez Parés dijo que no podía asegurar que se pudieran jugar a partir de agosto dado los casos de contagios de coronavirus que aún se registran en Puerto Rico y porque el asunto de los contagios puede cambiar más adelante. Asimismo, sostuvo que la recomendación final para permitir que estos torneos se den sería ofrecida por el grupo asesor médico del Departamento de Salud.

Según el último informe del gobierno, hasta este jueves se han registrado 140 muertes por coronavirus y 4,508 positivos únicos positivos.

“En mi opinión, creo que se retrasaría el que se pudiera tener público en esos eventos, pero no es mi determinación ya que es una conversación que debo tener con el equipo médico para que me den su opinión científica”, expresó Sánchez Parés.

El BSN y el voleibol están detenidos desde marzo y aguardan por la autorización del gobierno para poder reiniciar sus respectivas temporadas. En el caso del BSN, anunció que el 15 de agosto tomará una decisión sobre la celebración o cancelación del torneo. Mientras, la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) informó que están preparados para jugar con un grupo reducido de fanáticos.

Mientras, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, apuntó la dificultad de tener una temporada sin fanáticos, además de que le sería difícil mantener la distancia entre los jugadores de las novenas, particularmente en lugares como los dugouts.