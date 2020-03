Lejos de lamentarse por el cese de toda actividad deportiva, el golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos podría resultar beneficiado con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Campos, quien a mediados de enero tuvo que solicitar a la Professional Golf Association (PGA) una exención médica por una lesión, no solo vio interrumpida su temporada debut como jugador con tarjeta oficial del Tour de la PGA, sino que también tuvo que resignarse a saber que no iría a las Olimpiadas previstas originalmente para este verano en Japón.

La lesión lo forzó a soltar los palos y permanecer alejado de los campos de golf precisamente hasta este próximo verano. Su salida del ruedo competitivo en enero, lo dejó sin posibilidades de clasificar restando todavía cinco meses para que el proceso cerrara.

Pero la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) y del gobierno de Japón de aplazar los Juegos hasta el 2021, le ha dado nueva vida a Campos, ya que si el proceso de clasificación mediante el ranking olímpico del golf se extiende como se espera, el boricua tendrá tiempo de recuperarse y buscar su boleto a Tokio.

Previo al aplazamiento de las Olimpiadas, la clasificación cerraba el 22 de junio, poco más de un mes antes del inicio de la justa mundial que estaba programada del 24 de julio al 9 de agosto.

Aunque aún el COI no ha determinado la fecha exacta del 2021 en que se efectuarán los Juegos, se espera que sean para la misma época del año en que estaban previstos para este año. Y si las autoridades del golf deciden dejar en pie las mismas guías de clasificación, atemperándolas por supuesto a la nueva fecha de los Juegos, hay posibilidades que se extienda también el periodo clasificatorio. Para los Juegos clasifican los mejores 60 en el ranking.

“Como las Olimpiadas tienen su asociación aparte, todavía no nos ha llegado un mensaje directo. Pero en mi opinión, como el ranking mundial está congelado, por lo que tengo entendido me imagino que extenderían el ‘deadline’ para clasificar, ya que las Olimpiadas se movieron para 2021”, dijo Campos a El Nuevo Día.

“Eso sí, me beneficiaría. Como estoy ahora mismo sin jugar golf, y en lo que recuperaba (de la lesión) iba a empezar más tarde, esto me va a ayudar porque me traería de nuevo la posibilidad de clasificar”.

El jugador, de 31 años, se ganó por derecho propio su tarjeta como miembro del Tour de la PGA al cerrar entre los mejores 25 golfistas del Korn Ferry Tour en 2019. Campos estima que una vez se reanude la actividad deportiva luego de controlada la pandemia, las autoridades del golf podrían dar un periodo de al menos cuatro meses de juego para intentar conseguir su boleto a Tokio.

“Para mí definitivamente es una bendición. La realidad es que no sabemos si vamos a comenzar (a jugar) en mayo, junio o julio. Para mí es un beneficio en el aspecto de que lo más seguro extienden esa fecha clasificatoria para ir a las Olimpiadas, que ese era mi sueño a principio de año. Es una oportunidad que quizás se me va a dar. Tengo que asegurarme que cuando regrese estar listo”, comentó.

Por otro lado, Campos dijo que la PGA ha sido bien condescendiente con sus jugadores al reconocer que sin participar en torneos no tienen posibilidades de generar ingresos.