Londres — El jefe del atletismo mundial Sebastian Coe expresó su preocupación de que siga en peligro la realización de los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio, si no se controla la pandemia de coronavirus antes del próximo año.

Los Juegos fueron aplazados a julio de 2021 mientras el mundo intenta contener la propagación del COVID-19.

"Creo que es bastante claro que no puedes seguir posponiendo indefinidamente los Juegos Olímpicos", dijo Coe, quien fue el director del comité organizador de los Juegos de Londres 2012.

"Llega un punto en el que tienes que empezar a hacerte preguntas. Espero que aún estemos lejos de eso", declaró Coe el miércoles en una entrevista. "Espero que aún estemos lejos de eso".

El presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach y el primer ministro japonés Shinzo Abe dijeron el mes pasado, tras anunciar la postergación de los Juegos de Tokio, que la cita no se realizará más allá del verano del 2021.

El presidente de la Asociación Médica de Japón Yoshitake Yokokura dijo el martes que sería difícil montar unos Juegos a menos que se tenga una vacuna efectiva.

"Espero genuinamente que la pandemia pueda ser contenida", indicó Coe. "No sé lo suficiente como para especular sobre las vacunas. Olvídate de los Juegos Olímpicos por un momento. Estoy seguro que la mayoría de los expertos médicos dentro de los gobiernos están intentando lidiar con eso en este momento".

Posponer los Juegos Olímpicos llevó a reprogramar el Mundial de Atletismo en Eugene, Oregon, para agosto del 2022. Se realizará después de los Juegos de la Mancomunidad Británica en la ciudad de Birmingham, Inglaterra.

"Tener todo en un solo verano es un dolor de cabeza", dijo Coe.

La preocupación inmediata es encontrar la forma de reiniciar la temporada de atletismo, después de que aplazaron las justas de la Liga Diamante.

"Nuestra ambición es tener a los atletas compitiendo lo más pronto posible, pero sólo si es seguro hacerlo", agregó Coe. "Si no es seguro, no puedes arriesgar. No puedes poner en riesgo a las comunidades que quieres que disfruten del deporte".