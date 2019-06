Cuando Franklin Gómez supo que había sido seleccionado como el atleta que cargará la bandera de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Lima este mes de julio, pensó en su niñez y en todos los momentos difíciles que pasó para llegar a ser un atleta elite.

Con su característica calma, el luchador olímpico compartió este jueves que no se esperaba esta distinción porque no era algo que estuviese buscando. De hecho, reconoció que cuando le preguntaron si podían someter su nombre, lo pensó por mucho tiempo porque le preocupaba que se pudiera afectar su entrenamiento.

“Yo me acordé de mi niñez y de todo lo que pasé desde abajo. Desde mis inicios en la lucha olímpica y sentirme uno más, y de como poco a poco y con disciplina, me tracé una misión que tal vez se veía imposible; ser un atleta mundial. Definitivamente, no me esperaba ser abanderado”, apuntó el subcampeón mundial de 2011 en una videollamada que se celebró este jueves en la Casa Olímpica en el Viejo San Juan.

Gómez, que ha obtenido múltiples medallas en eventos continentales y copas del mundo, se encuentra en estos momentos en la Universidad de Penn State, donde entrena para la justa continental que comienza el próximo 26 de julio en la capital de Perú.

El deportista de 32 años indicó en varias ocasiones que le había sorprendido su designación, la cual agradeció, y reconoció que tanto la fondista Beverly Ramos, como la judoca María Pérez eran excelentes candidatas que, como él, se han sacrificado por representar al país.

“Tanto Beverly, que la he visto con los dedos sangrando; como María, que la he visto entrenando; son excelentes”, dijo Gómez, quien expresó que portar la bandera era “un privilegio”.

Al preguntársele cómo imaginaba el momento en que desfile con la monoestrellada el día 26 de julio cuando inauguren los Juegos, dijo que él se veía como un “guerrero” más de la delegación y aceptó que “a lo mejor se me salen hasta las lágrimas”.

El luchador olímpico se mostró emocionado cuando un grupo de atletas infantiles y juveniles del Club Sparta, donde Gómez se desarrolló como atleta, lo saludaron y le ofrecieron sus buenos deseos. Al final, les aconsejó mantenerse enfocados para lograr sus metas.

Exabanderados le expresan su apoyo

Los chicos no fueron los únicos en recibir consejos. Un grupo de seis pasados abanderados llegaron hasta la sede del Comité Olímpico para felicitar al deportista. En el grupo estaban los exgimnastas Luis Rivera (Toronto 2015) y Luis Felipe “Tingui” Vargas (Guadalajara 2011), el exboleador Jaime Almendro (Mar de Plata 1995), la softbolista Betty Segarra (La Habana 1991), el expelotero JohnnyMartínez (México 1975) y el otrora baloncelista Ángel “Caco” Cancel (Winnipeg 1967).

Cancel le recordó a Gómez que como abanderado estará “representando a la patria y dirigiendo” a un equipo. “Es un honor llevarla”, le dijo antes de aconsejarle que nunca la dejara tocar el piso.

En esa misma onda, Martínez le dijo que ser abanderado “conlleva una responsabilidad grande” porque no solo representa a su deporte, la lucha olímpica, sino a la “patria”. Mientras, Segarra le deseo suerte y le advirtió que sentirá muchas sensaciones cuando le toque marchar al frente de los demás atletas boricuas. “Deja que llegues al estadio para que veas lo que se siente”.

Almendro expuso que cargar la insignia nacional “es una emoción increíble” porque no solo representa a los atletas que los siguen durante la inauguración, sino a los que lo verán por televisión. Por su parte, Vargas, le aconsejó que se disfrute el momento. “Esto es lo más emocionante y lo más que se disfruta, además de ganar medallas”.

Por último, Rivera expuso que es la “experiencia más significativa que tiene un atleta”.

Méritos de sobra

La elección de Gómez se dio la noche del miércoles en una votación del pleno del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) realizada en la Casa Olímpica. El luchador recibió la mayoría de los votos de los 26 federativos y delegados que acudieron al mencionado cónclave. Un total de 43 miembros federativos tenían derecho al voto.

El resumé deportivo de Gómez incluye un bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010, un oro en los de Veracruz 2014 y una plata en Barranquilla 2018. También suma dos medallas panamericanas, una de oro en Guadalajara 2011 y otra de bronce en Toronto 2015. Por último ha participado de dos Juegos Olímpicos, Londres 2012 y Río 2016.

Al hablar de lo que representa para el Copur la elección de Gómez como abanderado, la presidenta del Copur, Sara Rosario, destacó sus credenciales deportivas, su consistencia y sus dotes como estudiante y ser humano.

“Para nosotros es un excelente complemento todos sus logros”, afirmó.