Lima, Perú - Los deportes de combate de Puerto Rico estarán mañana, sábado, bien representados por dos de sus mejores exponentes.

El luchador Franklin Gómez busca coronar con una presea su participación como abanderado de Puerto Rico en una jornada, en que la destacada judoka y excandidata a abanderada, María Pérez, también se lanza a la competición.

Son dos candidatos a medallas para la delegación de Puerto Rico, que hoy superó el total de medallas (16) que ganó en los Juegos Toronto 2015 y que ahora mira hacia la cifra de 20 medallas.

Gómez combatirá en los 74 kilogramos, finalmente, luego de estar casi 20 días aquí para cumplir con sus compromisos de abanderado, lo que aprovechó para concluir su entrenamiento y acoplarse al clima.

“He estado lo más enfocado posible. He podido hacer el ajuste al clima poco a poco. Aquí hace frío y uno no está acotumbrado a eso”, dijo Gómez, quien combatirá en el coliseo Miguel Grau que no tiene calefacción.”He estado tomando precauciones (de salud) y estar lo más enfocado posible”, dijo Gómez.

Gómez comenzará combatiendo con el argentino Iván Llano, en el peso que tiene entre los favoritos al estadounidense Jordan Borroughs, quien ha ganado los pasados dos Juegos Panamericanos, y al cubano Geandy Garzón.

Gómez también combatirá con motivación porque la lucha boricua abrió su jornada el jueves con una medalla de bronce para Nes Marie Rodríguez.

“La vi y luchó como una guerrera. Motiva a uno”, dijo Gómez sobre la atleta que ganó tres de cuatro combates el jueves.

Además de Gómez, los luchadores Evan Ramos y Marcos Santos también combatirán mañana.

Ramos lo hará en los 97 kilogramos contra el estadounidense Kyle Snyder, mientras que Santos lo hará en los 125 kilogramos contra Korey Jarvis de Canadá.

El deporte de lucha reparte todas sus medallas mañana mismo.

Por otro lado, Pérez entra a la acción en los 70 kilogramos y menos junto a otras nueve judokas. El sorteo no se había realizado hasta hoy en la tarde.

Pérez ha tenido una buena temporada. Es la campeona continental del 2019, tiene una medalla de bronce en el Grand Prix Tbilisi 2019 y ocupa actualmente el novena lugar en el ranking mundial del peso.

La brasileña María Portela, sexta en el mundo no combatirá en Lima, al igual que la canadiense Kelita Zupancic, quien es la duodécima clasificada en el mundo, según se desprende de listado de atletas del peso publicado en la página web de los Juegos. Ambas han sido fuertes rivales de Pérez.

Entre las presentes, Pérez es la mejor clasificada mundial.