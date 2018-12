La posibilidad de que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) comience el 2019 con poco dinero para manejar sus operaciones y para cumplir con los eventos clasificatorios para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 mantiene preocupados a atletas y federativos, que entienden que esta situación podría afectar su preparación deportiva.

Las diversas reacciones se dieron en el marco de la edición número 53 de la Premiación Olímpica del Copur, que se realizó ayer en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, en Hato Rey.

En la actividad, se reconocieron a 60 atletas de 31 disciplinas por sus ejecutorias durante el 2018.

“Yo me estoy moviendo de Puerto Rico, porque los fondos aquí están un poco difíciles”, apuntó la gimnasta Andrea Maldonado, quien formó parte del equipo femenino de gimnasia artística que en septiembre consiguió su boleto clasificatorio a los Panamericanos Lima 2019.

Maldonado se mudará a Orlando, Florida, en enero para entrenar con su papá. La joven de 20 años también estudiará en la Universidad Central de Florida.

“Me preocupa el hecho de que hayamos clasificado por equipo, y que vayan a enviar tres atletas. Me gustaría que fuera el equipo completo, y no sé en qué estamos ahora mismo porque no nos han vuelto a mencionar nada sobre el tema. Pero me gustaría que lo antes posible nos dejaran saber si vamos todas”, agregó la medallista de plata en el evento de all around, de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla.

Mientras, la fondista Beverly Ramos y el luchador Franklin Gómez —aunque inquietados por lo que pueda pasar con ellos— mostraron más preocupación por los atletas emergentes, que no cuentan con auspiciadores.

“Yo me encuentro en una posición más cómoda porque no tengo que correr tanto para buscar la clasificación”, dijo Ramos, quien hizo la marca mínima para el evento del maratón de los Panamericanos el mes pasado, pero aún busca el tiempo para los 10,000 metros.

Mientras, Gómez reconoció que en las “altas y bajas” el Copur siempre le ha apoyado. Asimismo, recordó que es uno de los 11 deportista que el expelotero y filántropo Carlos Delgado apoyará con sus gastos de entrenamiento.

“Yo diría que afectaría más a los otros compañeros. A los nuevos, a los que están subiendo y cuentan con menos ayudas”, expresó.

Reconocen a los mejores atletas del 2018

La medallista de oro en las Olimpiadas de Río 2016, la tenista Mónica Puig, y los tenismesistas Adriana Díaz y Brian Afanador fueron algunos de los 60 atletas que el Copur reconoció en su Premiación Olímpica. El ente deportivo también honró la trayectoria deportiva del exbalonceslista y exdirigente Raymond Dalmau con el Premio Germán Rieckehoff a la trayectoria deportiva.

Asimismo, la Fundación #YoNoMeQuito fue premiada con el Premio Julio Enrique Monagas. Mientras los olímpicos juveniles Jorge Contreras, Jan Moreu y Alvin Canales fueron distinguidos por las medallas que ganaron en los III Juegos Olímpicos Juveniles Buenos Aires 2018.

La premiación le fue dedicada al exvallista Javier Culson, quien llegó acompañado de su esposa, Keishla Merced, su hijo, Javier Emil; su entrenador Héctor ‘Kno’ Amil; y la terapista Yamilka Padilla.

Listado de atletas premiados

Atletismo

Beverly Ramos

Ryan Sánchez

Baloncesto

Pamela Rosado

Ángel Matías

Gilberto Clavell

Balonmano

Zuleika Z. Fuentes

Jorge Nazario

Béisbol

Janiliz Rivera

Fernando Cabrera

Bolos

Taishaye Naranjo

Francisco Valiente

Boxeo

Ashleyann Lozada

Bryan Polanco

Canotaje

Andrea Curbelo

Eddy D. Barranco

Ecuestre

Claudia Villamil

Vasco Flores

Escopeta

Ana Latorre

Luis Bermúdez

Esgrima

Sebastián Tirado

Fútbol

JLo Ann Varada

Cody Laurendi

Gimnasia

Andrea Maldonado

Golf

Yudika Rodríguez

Maximiliano Alverio

Hockey

Sheila M. Vázquez

Henzor M. Motta

Judo

María Pérez

Adrián Gandía

Karate Do

Janessa Fonseca

Eddie O. López

Levantamiento de pesas

Keysha L. Rodríguez

Jorge J. Sánchez

Lucha

Nes Marie Rodríguez

Franklin Gómez

Natación

Kristen Romano

Jarod Arroyo

Patinaje

Melanie Ramos

Rio Batan

Remo

Verónica Toro

Will Purman

Sóftbol

Karina M. Ortiz

Carlos Sánchez

Surfing

Mariecarmen Rivera

Dave de Armas

Taekwondo

Arelis Medina

Brian Ruidiaz

Tenis

Mónica Puig

Tenis de mesa

Adriana Díaz

Brian Afanador

Tiro

Yarimar Mercado

Giovanni González

Tiro con arco

María I. Cintrón

Bryan A. Alvarado

Triatlón

Ana Jiménez

Janarold Martínez

Vela

Raúl Río

Voleibol

Allanis Navas

María González

Sequiel Sánchez

Premios especiales

Premio Julio Enrique Monagas

Institución sobresaliente - Fundación YoNoMeQuito

Premio Germán Rieckhoff a la trayectoria deportiva

Raymond Dalmau

Juegos Olímpicos Juveniles

Jorge Contreras – medalla de plata en atletismo

Jan Moreu – medalla de bronce en atletismo

Alvin Canales – medalla de bronce en boxeo