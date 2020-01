En su regreso a la pista del Hipódromo Camarero, el reconocido jinete Irad Ortiz se impuso este domingo en la edición número 46 del Clásico Día de Reyes.

El atleta, que está nominado al Premio Eclipse 2019 como el mejor jinete de la hípica estadounidense, obtuvo la victoria sobre el ejemplar Ausencia, propiedad del presidente de Camarero, Ervin Rodríguez, y entrenado por Elmer Betancourt, por tres cuerpos de ventaja y tiempo de 1:47.95.

Esta carrera otorgó un premio total de $55,280.

“Estoy bien contento de estar aquí con la gente que me apoya, con la gente que sigue mi carrera. Más que contento que ganar para Ervin un clásico, que siempre me ha ayudado desde el día uno”, expresó el jinete de 27 años que no corría en la isla desde febrero de 2017.

“Qué más puedo pedir, ganar dos carreras frente al público que tanto me quiere, uno de ellos el Clásico”, agregó Ortiz, quien también resultó vencedor en la cuarta carrera con Entérate y quedó segundo en la sexta con City Gold.

Por su parte, Rodríguez expuso que se sentía “super emocionado” y “sin palabras” ante la victoria de Ortiz sobre su yegua.

La segunda posición fue para Las Monjas, con Edwin Castro, y la tercera para Rhina My Love, con Juan Carlos Díaz.