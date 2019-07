Lima, Perú - El boricua Jean Francisco Pérez capturó su segunda medalla de los Juegos Panamericanos Lima 2019, pese a que no aseguró su pase a la ronda final de la modalidad individual del torneo de bolos.

Pérez perdió 243-213 la semifinal ante el brasileño Marcelo Suartz. La semifinal se definió con un partido.

No obstante, el atleta ya había asegurado una medalla de bronce por adelantar a la semifinal del evento.

En entrevista con el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Pérez reconoció que hoy no fue su mejor día. Sin embargo, se mostró satisfecho con la presea conquistada.

“Esta semana ha sido larga. Muchas cosas bonitas han pasado en el equipo y en el país. Hoy, desde que empezó el día, estaba un poquito fuerte. No me sentía muy cómodo, busqué las alternativas, hice de todo. Logré clasificar, el final no era lo que estábamos buscando, pero como quiera se dio el máximo”, relató Pérez.

El atleta agradeció el apoyo del público puertorriqueño y les dedicó su segunda medalla. “Esto es de Puerto Rico. Cuando competimos no somos Jean, somos un país”, puntualizó.

Con el bronce, Pérez suma dos medallas, incluyendo la de oro que logró el sábado pasado en la modalidad de dobles junto a Cristian Azcona.