El jinete puertorriqueño John Velázquez sufrió hoy una caída en la salida de la carrera Preakness Stakes, donde montaba a Bodexpress.

Velázquez pudo ponerse de pie y salir de la pista, sin sufrir lesiones mayores.

“Estoy un poco decepcionado. Uno viene aquí y terminas así. Pero son cosas que pasan con los caballos”, expresó Velázquez en entrevista televisiva con NBC.

“No se estaba portando bien”, comentó Velázquez sobre el ejemplar. “Cuando las puertas abrieron, él comenzó a brincar de lado a lado, perdí mi balance, y me caí”, explicó el boricua.

Velázquez, integrante del Salón de la Fama, afirmó que no tenía lastimaduras de gravedad y que no iría a un médico. “Estoy bien, estoy bien”, insistió ante preguntas del presentador televisivo.

Bodexpress corrió la mayoría de la carrera sin jinete tras la caída de Velázquez.

La carrera, disputada en el hipódromo de Pimlico en Baltimore, la ganó War of Will. En la prueba no corrió el ganador del Kentucky Derby, Country House, por enfermedad. Country House ganó en Kentucky tras la descalificación Maximum Security, que había cruzado la meta primero.