Perú, Lima.- Tras dar el recorrido victorioso por las bases, brincar sobre el plato para marcar la carrera del gane y celebrar la victoria de Puerto Rico sobre México, 3-2, Karla Claudio dijo que el jonrón que ayudó a asegurar medalla de bronce del sóftbol de los Juegos Panamericanos 2019 es, sin duda, uno de los más grandes que ha dado en su carrera.

“Está entre los mejores tres de mis mejores batazos. El de ayer (jueves ante Venezuela) fue uno de mis favoritos, pero este fue muy especial porque mucha gente en las gradas pensó que con dos outs ya el juego había acabado. Ya lo habían dado por perdido. En mi mente solamente tenía un plan; primero dejar todo en el terreno por mis muchachas y luego hacer swing al primer pitcheo”, dijo la quinta bateadora en la alineación de Puerto Rico

El batazo fue una línea por el jardín central que superó a la jardinera de México con dos outs en la octava entrada. Claudio, quien también impulsó la primera carrera del partido, dijo que el lanzamiento fue una recta por el medio del plato.

Con el batazo también anotó Carsyn Gordon, quien abrió la entrada en segunda base como lo dicta la regla de entradas extras.

“La instrucción fue que atacaran a la lanzadora (la abridora de México, Dallas Escobedo) rápido. Karla tuvo buenos turnos. Ella dice que fue uno de los más importantes, pero para mí fue el mejor, en el momento preciso”, señaló el dirigente de Puerto Rico, Edwin Mercado.

La victoria le asegura a Puerto Rico revalidar la medalla de bronce que consiguió en Toronto 2015. Es la medalla número 16 para la delegación de Puerto Rico en Lima 2019, que supera por una presea el total ganado en la edición Toronto 2015.

El triunfo también le da la oportunidad a Puerto Rico de disputar el oro o la plata en Lima 2019.

Bajo el formato de juego, el ganador de esta tarde entre Canadá y Estados Unidos pasa a la final. El perdedor se enfrentará a Puerto Rico mañana, sábado, por el segundo pase a la final. El perdedor del juego del sábado se queda con el bronce.

México quedó eliminado con la derrota ante Puerto Rico.

Y con la emoción de dejar sobre el terreno a México con un cuadrangular para asegurar una medalla de bronce, Puerto Rico va animado a buscar mejorar esa medalla de bronce en el partido de mañana, sábado.