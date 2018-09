Tras ser cancelado en septiembre por Radio Isla, el programa deportivo Descarga Original encontró nueva casa en la estación pública WIPR 940 AM.

Ahora sus seguidores podrán volver a escuchar a sus comentaristas a partir de este lunes, 17 de septiembre, en su horario tradicional de 12:00 del mediodía a 1:00 p.m.

"Queremos agradecer el apoyo de los radioescuchas y colaboradores (la Descarga Original Extendida) que día a día siguen nuestros comentarios, análisis y discusiones o ‘peleítas entre hermanos’. Como decía nuestro eterno hermano y compañero Elliott Castro, es un programa para los que saben y los que queremos aprender. Es un oasis al mediodía, como muchos nos llaman", expusieron sus integrantes en declaraciones escritas.

Por casi 10 años, estuvieron transmitiendo sus discusiones deportivas a través de Radio Isla, pero las condiciones que la estación les dio para seguir a su entender "no eran aceptables".

"Entre las alternativas que nos presentaron, era que nuestro programa tenía que suscribirse a cápsulas de dos minutos de duración para ser pautadas entre 5:00 a.m. a 8:00 a.m., de lunes a viernes, o realizar el programa solamente los sábados o domingos. La Descarga Original pagaba por dicho espacio, no la estación", explicaron.

El programa, que cuenta con la participación de Norman H. Dávila, Carlos Uriarte, Paquito Rodríguez, Joaquin Porrata y Raymond Pérez, se transmite desde hace 19 años. Sus comienzos se dieron en WKAQ (580 AM).