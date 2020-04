NUEVA YORK - La Ivy League ha decidido no permitir que los atletas que vieron acortarse su temporada deportiva de primavera por la pandemia de coronavirus, tengan un año adicional de elegibilidad como graduados, a pesar de que la NCAA otorgó esa opción a principios de esta semana.

La medida, que se anunció el jueves, es consistente con las políticas de la Ivy League. La liga nunca ha permitido a los atletas participar en ningún deporte como graduados.

"Después de varias discusiones en torno a las circunstancias actuales, la Ivy League ha decidido que las políticas de elegibilidad existentes se mantendrán vigentes, incluida su práctica de que las oportunidades deportivas son para estudiantes subgraduados (hasta cuarto año)", dijo la liga en un comunicado.

El Consejo de la División I de la NCAA votó el lunes para darles a los atletas de deportes de primavera, independientemente de su año en la escuela, una forma de recuperar la temporada que perdieron debido al nuevo coronavirus, pero no garantizó ayuda financiera para la actual cosecha atletas seniors si regresan para jugar el año que viene. Los atletas de deportes de primavera incluyen a jugadores de béisbol, sóftbol y lacrosse.

La directora atlética de Penn (University of Pennsylvania), Grace Calhoun, presidenta del Consejo de la División I de la NCAA, dijo que los departamentos atléticos en la Ivy League tuvieron muchas discusiones en las últimas semanas sobre qué hacer.

"Tuvimos horas de conversación ya que es una circunstancia extraordinaria", dijo en una entrevista telefónica. “Discutimos permitir que las instituciones trabajen con estudiantes atletas e incluso permitirles ser estudiantes graduados. ¿O nos mantenemos firmes y decimos que nuestros principios fundacionales son lo que son? Al final, la liga decidió que cree en la elegibilidad de pregrado y, a pesar de las circunstancias, nos quedaremos con eso", dijo.

Calhoun dijo que, en última instancia, los presidentes de las universidades tomarían las decisiones. Para que la política cambiara, habría requerido que seis de los ocho acordaran la indulgencia única.

Hasta el jueves, antes del anuncio de la conferencia, casi 70 atletas senior de deportes de primavera de la Ivy League habían ingresado al portal de transferencia de la NCAA, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la situación. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque los jugadores no han anunciado públicamente sus movimientos.

Si los atletas de la Ivy League se transfieren de universidad, contarán contra el límite de becas para sus nuevas escuelas. El Consejo de la División I dijo que los atletas seniors de primavera que estaban en su último año de elegibilidad podrían permanecer en sus instituciones actuales y no contarían contra los límites de becas para sus deportes. Si se transfirieran, no obtendrían esa exención.

Calhoun dijo que creía que 20 o menos estudiantes de su institución, University of Pennsylvania, podrían verse afectados por la decisión. Ella esperaba que la mayoría de los atletas de primavera senior se mantuvieran en camino para graduarse esta primavera.

"Hay un par de maneras en que podrían quedarse en Penn como estudiantes subgraduados", dijo. “Ciertamente estamos desalentando esto si se tomaron un permiso de ausencia y regresan el año que viene. Si un estudiante desacelera su trabajo en el curso o escoge una concentración adicional u otro 'minor', podría ir más allá de los ocho semestres. Hay algunas maneras en que un estudiante podría aprovechar un quinto año”.