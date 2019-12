El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) recibió este jueves en la mañana el mejor regalo de Navidad que pudiera obtener: una llamada en la que le confirmaban que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó el desembolso de unos fondos para ese organismo y para el Albergue Olímpico.

En el caso de la aportación que le correspondería al Copur, es un remanente de cerca de $10 millones que estaba consignado para los años 2017 y 2018 de los fondos provenientes de las loterías que siempre estuvo disponible y que no había sido desembolsado porque el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), presuntamente, no hizo las gestiones pertinentes para lograrlo.

“Yo recibí esta mañana de la oficina del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, donde uno de sus ayudantes nos confirmó lo que ya veníamos trabajando. Nosotros llevábamos las últimas tres a cuatro semanas trabajando intensamente, desde que me reuní con la gobernadora (Wanda Vázquez Garced), en la identificación de los fondos que al Comité Olímpico no le han llegado en el pasado”, declaró Sara Rosario, presidenta del Copur, en entrevista con El Nuevo Día.

A pesar de que la cantidad estimada es de $10 millones en remanentes, Rosario desconocía el jueves cuánto dinero le sería desembolsado, ni la fecha específica en que lo recibirán.

Sin embargo, la gobernadora anunció mediante un comunicado de prensa que la JSF aprobó una enmienda al presupuesto certificado del 2019-2020 que autoriza al DRD un presupuesto de gastos por la cantidad de $16.3 millones para destinarle fondos al Copur, al Fideicomiso del Albergue Olímpico y al desarrollo de las categorías menores, entre otras partidas. De esa cantidad, se incluye una partida para donativos y subsidios entre los cuales se autoriza hasta $8 millones para el Copur y $4 millones para el Fideicomiso del Albergue Olímpico.

Según explicó Rosario, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, les confirmó que ese dinero, unos $5.6 millones para el 2017 y alrededor de $4.4 millones para el 2018, siempre estuvo disponible. Sin embargo, Parés Alicea le comunicó a Rosario que el DRD, que es la agencia encargada a través de la cual le llega el dinero al Copur, no hizo los trámites para lograr esos desembolsos.

Al vencer los periodos correspondientes para pedir ese dinero, Parés Alicea estaba impedido de hacer los pagos y dependía de que el ente que controla las finanzas del país diera su aprobación.

¿Por qué el DRD no hizo el trámite?, se le preguntó a Rosario. “Esa es la pregunta que al día no tengo respuesta. Pero sí en ese momento (cuando se reunió con Parés Alicea) me confirmaron que había una petición de presupuesto por parte de la licenciada Adriana Sánchez Parés (secretaria del DRD) a la Junta de Control Fiscal para que le liberaran a Hacienda esos fondos para quele lleguen al Comité Olímpico”, declaró la presidenta del ente deportivo.

En la tarde del jueves, Sánchez Parés acudió a las redes sociales para aclarar que el desembolso de fondos al Copur era aprobado por la JSF y no por su departamento.

“Cada año fiscal, en el DRD hacemos la petición de presupuesto y se desembolsa lo que autoriza la JSF. Este año lo hicimos desde junio, gracias a esa gestión hoy podemos anunciar que tanto el DRD, el Copur y el Albergue tendrán fondos”, publicó Sánchez Parés en Twitter.

Saludos. Eso es incorrecto. Como hemos indicado, cada año fiscal, en el DRD hacemos la petición de presupuesto y se desembolsa lo q autoriza la JSF. Este año lo hicimos desde junio, gracias a esa gestión hoy podemos anunciar que tanto el DRD, el COPUR y el Albergue tendrán fondos https://t.co/mai1eWPhEH — Adriana SánchezParés (@aspares) December 26, 2019

El Copur es una entidad privada sin fines de lucro que se subvenciona por fondos privados y públicos que salen de las loterías. Los fondos públicos que reciben vienen por disposición de Resolución Conjunta del Senado 182, firmada por el exgobernador Alejandro García Padilla en 2013. Según la misma, el organismo deportivo debía recibir un aumento escalonado desde $3.8 millones a $8 millones hasta el año 2021. De hecho, está supuesto a recibir la cantidad máxima desde el 2017.