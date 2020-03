Después de un largo viaje trasatlántico las raquetas de las hermanas Adriana y Melanie Díaz estarán en cuarentena. Y por su puesto, ni ellas ni su padre Bladimir Díaz saldrán de su hogar en Utuado en lo que cumplen con una cuarentena voluntaria.

Las múltiples medallistas centroamericanas y panamericanas, arribaron este viernes en la tarde a la isla luego de tener que interrumpir su entrenamiento en España de manera forzosa, por la crisis relacionada a la pandemia del Coronavirus (COVID-19), que ha golpeado hasta ahora con más fuerza en Asia y Europa.

Es el segundo cambio de planes que las tenismesistas y su padre y entrenador nacional tienen que hacer por la misma crisis, toda vez que inicialmente tenían programado entrenar por un mes en Corea del Sur, desde finales de febrero.

“Bueno, pues, la decisión de regresar es obvia… que no podemos permanecer en Europa porque si no, no podíamos salir en buen tiempo”, dijo vía telefónica Bladimir luego de su llegada esta tarde a Puerto Rico.

Junto con las hermanas Adriana y Melanie Díaz, también llegaron al país otros dos jugadores, Daniel González y Ángel Naranjo.

“También en España, donde estábamos, pues cerraron el centro de entrenamiento. Íbamos a estar allí sin hacer nada. Es la decisión más sabia”, agregó Bladimir.

“En cuanto acá en Puerto Rico vamos a estar en nuestra casa sin salir. Vamos a estar lo más en cuarentena posible hasta tanto pasen los días necesarios para ver que estemos saludables, que estemos bien. Y luego de que veamos que no vamos a contagiar a nadie y que no tenemos ningún síntoma, pues empezaremos a entrenar”.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos, informó por su lado que la noche del jueves arribó también a la isla Brian Afanador, primo de las hermanas Díaz, y quien junto a Adriana debe buscar su boleto a las Olimpiadas de Tokio 2020 en la modalidad de dobles mixto. Ese pase tienen que pelearlo en el Preolímpico de Latinoamérica que se debía jugar en Rosario, Argentina a mediados de abril, pero la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) acaba de cancelarlo hasta nuevo aviso.

Adriana Díaz ya aseguró su participación en las Olimpiadas en sencillos, al ganar el verano pasado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

A entrenar en la casa o el patio

“Realmente no me preocupa el entrenamiento en absoluto ahora”, prosiguió Bladimir. “Creo que es un momento especial en el que hay que pensar tanto en nosotros como en los demás. Así que de verdad que no… nos quedamos haciendo físico (entrenamiento) dentro de la propia casa o en el patio. Con una bola medicinal, hacer ejercicios con el propio cuerpo”.

Santos dijo que dará su espacio a la familia y que al cabo de un par de semanas podrían reunirse con Bladimir, así como con el entrenador nacional de la rama masculina, Eladio Afanador, para delinear el plan a seguir.

“Bladimir y Eladio siempre lo que han hecho cuando están en la isla es que entrenan juntos con los otros jugadores de buen nivel, y así le dan oportunidad también a los más jóvenes de foguearse. Por lo general se hacen acuartelamientos en Utuado y a veces se mueven a Guaynabo”, señaló Santos.

Brian Afanador regresó a tiempo desde Polonia