Nueva York -Las empresas suelen invertir millones de dólares para lograr que sus anuncios sean difundidos por televisión durante la transmisión del Super Bowl, pero a veces la publicidad cae mal entre el público o causa controversia.

Este es un vistazo a anuncios recientes que causaron incomodidad:

2018: Camiones RAM

El año pasado, la fabricante de los camiones Ram puso un anuncio en el Super Bowl en que se alababa el espíritu de servicio social, con la voz de Martin Luther King Jr de trasfondo. Muchos se quejaron de que era de mal gusto usar un discurso del líder de la campaña para la igualdad de derechos para vender camiones.

Fiat Chrysler alegó que había colaborado estrechamente con la familia de King para hacer el espacio publicitario. Hasta ahora no ha revelado si tendrá un comercial en el Super Bowl de este año.

2013: Volkswagen

Volkswagen pagó por un anuncio en el que una persona de raza blanca se muestra tan contenta de haber comprado un vehículo Passat que “habla” con acento jamaiquino.

Muchos se quejaron de que era racista porque pintaba a los jamaiquinos como una caricatura. La compañía dijo que trató de reflejar el espíritu optimista y alegre de la persona de una manera fácil de comprender.

2013: GoDaddy

El servicio de websites GoDaddy ha producido anuncios controversiales desde 2005, pero el de 2013 superó a los anteriores en cuanto a acusaciones de mal gusto.

El segmento mostró a la modelo Bar Rafaeli besando intensamente a un hombre con anteojos de apariencia de "nerd". La toma es larga y en un primer plano extremo.

Si bien el anuncio logró su cometido de atraer la atención, algunos lo calificaron de "repugnante".

Tanto esa empresa como otros atenuaron sus anuncios de Super Bowl después de esa controversia. En los últimos años GoDaddy se ha abstenido de hacer publicidad durante el Super Bowl.

2011: Groupon

El website de cupones Groupon ofreció un anuncio que consideró humorístico, pero terminó disgustando a buena parte del público estadounidense.

Los comerciales de Groupon se mofaban de los anuncios de servicio público. En uno de ellos Timothy Hutton declara: "El pueblo del Tíbet está en problemas, su cultura está en peligro" mientras en la pantalla aparecían imágenes del Tíbet, pero al final resulta que el actor hablaba de una marca de comida, para la cual Groupon estaba ofreciendo cupones.

Otros comerciales hacían parodias de grupos caritativos que defienden a las ballenas o la selva amazónica.

Groupon en realidad estaba tratando de recaudar fondos para esos grupos humanitarios, pero ello no quedaba claro con esos espacios.

Los comerciales despertaron gran controversia en Twitter y Facebook. Según la firma evaluadora Alterian, Groupon estaba entre los cinco anunciantes que más comentarios suscitaron en internet, pero los comentarios eran más negativos que positivos.

1999: Just for Feet

La ya desaparecida empresa de ropa deportiva Just For Feet exhibió un anuncio de militares de raza blanca en un vehículo Humvee persiguiendo a un hombre africano en el desierto hasta que lo capturan, drogan y obligan a ponerse zapatos deportivos.

Muchos consideraron que el segmento fue racista.

Just For Feet demandó luego a la agencia publicitaria responsable, Saatchi & Saatchi. Al final, Just For Feet se declaró en bancarrota y fue acusada de desfalco e irregularidades financieras aunque nada de eso estuvo vinculado con ese anuncio. La empresa dejó de existir en 2004.