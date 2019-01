Kansas City — Patrick Mahomes aplasta a los Colts en su debut en la postemporada de la NFL, la defensa de los Chiefs respondió al coro de críticas que le llovió con una actuación contundente, y Kansas City se llevó la victoria por 31-13 sobre los Colts de Indianápolis en la ronda divisional el sábado y puso fin a 25 años de frustración en playoffs.

