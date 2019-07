Luis Joel Castro no se conformará con algo menos que una medalla de oro en el evento de salto de altura durante los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Una fractura en la tibia impidió que el carolinense, de 28 años, estuviese activo en la justa continental que se llevó a cabo en Toronto 2015. Sin embargo, Castro, esta vez, está convencido de que podrá subir a lo más alto del podio.

“Tengo que ganar el panamericano. No tengo de otra. Tengo 28 años, y mi carrera en el atletismo es corta. He estado en una final olímpica, pero no tengo título. En estos momentos, no voy con la presión de quiénes estarán ni cuánto tengo que saltar. Haré todo lo posible para ganar la medalla de oro”, aseguró Castro ayer.

“En mi carrera como atleta, he participado en muy pocos eventos representando a Puerto Rico. Nunca había estado en unos (Juegos) Centroamericanos, pero estuve por primera vez en el 2014 en Veracruz donde me fracturé la tibia. El proceso de recuperación fue largo y quedé fuera de Toronto. Nunca di la marca porque físicamente no estaba preparado. A lo mejor no era mi momento, pero clasifiqué para los Panamericanos un año antes, cuando normalmente se hace en la misma temporada”, dijo Castro.

Según Castro, se encuentra tercero a nivel panamericano con saltos de 2.28 metros. Asimismo, reconoció que debe alcanzar los 2.32 metros para colgarse en el pecho la presea dorada.

“Hay dos atletas canadienses que saltaron 2.32 metros el pasado abril y un estadounidense que saltó 2.28, pero no irá. Estados Unidos enviará a otros, así que básicamente estoy tercero”, agregó.