El talento del antiguo Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM), aglutinado como un solo equipo en las distintas disciplinas deportivas de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) podría significar el fortalecimiento de lo que ya de por sí era una potencia tanto en las Justas de Atletismo como en otros deportes.

Pero esto no significa necesariamente que el equipo unificado de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) vaya a abusar en las distintas competencias de la LAI, según dieron a entender algunos entrevistados por El Nuevo Día. La UAGM perderá de seguro algunos atletas estudiantes cuando se complete la fusión deportiva entre la Universidad del Turabo, la Universidad Metropolitana y la Universidad del Este.

En términos académicos y administrativos, las tres instituciones se fusionaron desde diciembre como una universidad con recintos en Gurabo, Cupey (San Juan) y Carolina. Pero según informó el viernes la LAI vía comunicado de prensa, no será hasta julio de este año que la UAGM comenzará a competir como un solo equipo, de acuerdo, a lo aprobado por la junta de gobierno.

“Le podría convenir dependiendo de cómo lo manejen, pero también podría ser perjudicial. Y ser más balanceado para las demás instituciones en cuanto al reclutamiento, porque ahora merman las becas. Por ejemplo, en baloncesto y voleibol tenían 15 (atletas) en cada institución, que suman 45 (de cada rama, femenina y masculina). Ahora solo serán 15 becados (en cada rama). En baloncesto todos (los equipos) eran buenos y en voleibol todos eran buenos”, analizó ayer el jefe entrenador de atletismo del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Ray Quiñones.

“Ahora hay 30 atletas en voleibol o en baloncesto, que están libres, que se pueden ir a cualquier otra institución. Aunque los bequen, hay 30 atletas (en cada rama) que no van a poder competir”, recalcó Quiñones. “Entonces, si la UNE tenía 20 y 30 en atletismo, y la Umet y el Turabo también, pues ahora no pueden inscribir a más de dos atletas por evento, que serían 40 y pico de atletas porque son 21 eventos que se corren en las Justas”. Según Quiñones, esa realidad fortalecerá a las instituciones rivales de la UAGM, como la Universidad Interamericana o los recintos de la UPR (Río Piedras, Mayagüez, etc.).

Se fortalecerán otras

“Fortalece a las demás universidades porque nos da tiempo y margen para poder reclutar”, dijo Quiñones.

El otrora jefe entrenador del Turabo, y actual presidente de la Federación de Atletismo, Luis Dieppa, cree que la fusión hará del equipo de la UAGM uno sólido, aunque reconoce lo expuesto por Quiñones.

Sin embargo, Dieppa piensa que es muy temprano para especular los resultados finales de la fusión, pues no cree que significará un éxodo masivo de atletas de la UAGM. Cree que algunos le darán peso a las consideraciones académicas, como es concluir sus estudios y graduarse de la institución en que comenzaron.

“Yo creo que es un elemento positivo para el desarrollo del deporte en UAGM. Lo que se hace es unir fuerzas realmente. Se está trabajando con eso. Ha habido una estrategia hace ya un tiempo a nivel sistémico, donde se ha redirigido la orientación de la participación hacia una sola institución, un solo equipo. Y hasta el momento se ha trabajado muy bien. Es un proyecto que va a tener sus buenos resultados”, dijo Dieppa, quien ahora funge solo como profesor en el recinto de Gurabo de la UAGM. “Es una fuerza mayor, es un poder institucional más grande”.

Parecido a la Inter