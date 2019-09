Los entrenadores Bladimir Díaz y Eladio Afanador se han preparado para presentar los mejores cuadros de cara al Campeonato Panamericano de Tenis de Mesa, que se realizará a partir de mañana en Asunción, Paraguay, y que es clasificatorio al Campeonato Mundial por Equipos Corea del Sur 2020.

Díaz, técnico del equipo femenino, compartió que Adriana Díaz no estará activa en el torneo de sencillos por dos razones. La primera es que la múltiple medallista panamericana tiene una inflamación en el brazo derecho, y su padre desea cuidarla para evitar que eso desemboque en una lesión. Asimismo, la atleta de 18 años ganó todos los eventos panamericanos del año, por lo que no es necesaria su participación en este campeonato porque no acumulará puntos.

Adriana sí jugará en la modalidad por equipos junto a su hermana, Melanie, y Daniely Ríos. “Por otro lado, ella (Adriana) sí va a jugar en el Paraguay Open, que es inmediatamente después del Panamericano. Ahí vienen japonesas y otra gente de Europa. En ese coge puntos para el ranking”, expresó Bladimir.

El veterano entrenador agregó que inscribió a Melanie y a Daniely “en sencillos y dobles para que fogueen más. Además, necesitan puntos para el ranking individual y por equipos”.

En el caso de los varones, Afanador explicó que Brian Afanador, con quien busca una clasificación olímpica por su posición en el escalafón mundial, va a jugar “solo en sencillos y por equipos, porque en el evento Challenge Plus (Abierto de Paraguay) va a jugar mixto con Adriana e individual”.

En estos momentos, Brian ocupa la posición 54 en el escalafón olímpico. “Si se mantiene con ese ranking, entra”, dijo Eladio.