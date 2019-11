View this post on Instagram

¡Buenos días Puerto Rico! Sepan que cogimos una de bronce al otro lado del mundo. ?????????? Tercero en el evento de trampolín 3m. Mañana me subo a la plataforma en la semis. Gracias por todo el respaldo ????#VAMOSRAFA #Seguimos #SingaporeGrandPrix #RoadtoTokyo2020