Luego de una jornada en la que Puerto Rico conquistó dos preseas, los atletas paralímpicos boricuas que compitieron este domingo en eventos finales de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 no registraron actuaciones conducentes a ganar medallas.

Según la página de la justa continental, el corredor Sean Van Gerena no pudo avanzar a la final de los 400 metros tras terminar sexto lugar con tiempo de 1:07.65. El argentino Alexis Chávez ganó oro con registro de 58.16. Le siguieron en el medallero los mexicanos Alan Zavala (59.43) y Yonathan Martínez (1:03.38).

Asimismo, Agapito Morales no pasó a la final del evento mixto de rifle de aire tendido a 10 metros SH1 (tiradores de pistola y carabina que no necesitan soporte para el arma) tras ser descalificado en la ronda clasificatoria por una situación con el registro de su arma que no pasó inspección.

Estados Unidos se quedó con las medallas de oro y bronce, mientras Perú conquistó la de plata.

Los equipos

En para tenis de mesa, el equipo masculino cayó ante Brasil por 2-0. El equipo se medirá mañana contra Chile.

El quinteto de baloncesto en silla de ruedas también fue derrotado por los brasileros por marcador de 80-67. Su contrincante para mañana será Perú.

Puerto Rico tiene dos medallas de plata, logradas en la jornada del sábado con las actuaciones del judoca Luis Pérez en los 66 kilogramos y el semifondista Carmelo Rivera en los 1,500 metros. Este temprano resultado ya es un logro para el Comité Paralímpico de Puerto Rico (Copapur) pues supera las dos medallas de bronce que la delegación nacional obtuvo en la edición de estos juegos celebrados en Toronto, Canadá, en 2015.

“Estas medallas superan ya los logros obtenidos en Toronto 2015, donde obtuvimos dos medallas, pero de bronce. Y todavía no han participado los muchachos de paranatación, que es uno de nuestros fuertes”, dijo el presidente del Copapur, Germán Pérez, en declaraciones desde Perú, al referirse a Javier Hernández y Darvin Báez Eliza.