Lima, Perú. - Los boricuas Yarimar Mercado, Luis Ramón López y Giovanni González se quedaron fuera este jueves de las finales de tiro, que mira a sus últimas oportunidades de medalla este viernes y sábado.

Con sus actuaciones, unidas a las de escopeta, que tiene una federación independiente a tiro, van 13 eventos de medallas en estos Panamericanos en que la pistola, rifle o escopeta boricua no ha podido coger medallas. De esos 13 eventos, Puerto Rico ha adelantado a tres finales, todas en tiro.

En tiro, en particular, los boricuas tienen una última oportunidad de medalla con el equipo mixto de Mercado y Luis Mendoza en rifle de aire.

El presidente de la Federación de Tiro de Puerto Rico, Reinaldo Irizarry, afirmó a peguntas de El Nuevo Día que el rifle mixto podría salvar la actuación panamericana en estos Juegos.

“Podría ser porque los dos tiran muy bien y es un evento relativamente nuevo. Ahí van a estar los mejores, pero tanto Yarimar como Mendoza tienen corazón para llegar primeros”, dijo.

Este viernes, Mendoza también tira el rifle a 10 metros. Mendoza tiene una final y un quinto lugar en los Juegos.

Irizarry calificó la actuación hasta el momento de los tiradores boricuas en dos niveles competitivos. Dijo que sus atletas han tenido mala suerte o desempeños bajo promedio.

“La suerte no nos ha acompañado. Empezamos por Yarimar (rifle) que pierde una medalla y el pase a la Olimpiada por un olvido, no tira un tiro. Luis Mendoza (pistola), volvemos a lo mismo. Por .01 décima no tenemos un pase a la Olimpiada y posiblemente una medalla”, dijo Irizarry.

“Los demás (atletas) han sido actuaciones regulares, no muy buenas. Luis Mendoza y Yarimar han sido los mejores”, agregó.

Irizarry adelantó que enviará a Mercado y a Mendoza a un clasificatorio olímpico en Brasil este año. También dijo que solicitaría un puesto de ‘wildcard’ olímpico para Mercado, quien aquí demostró nivel mundial.

Mercado quedó este jueves en el duodécimo puesto de las clasificaciones de rifle a 10 metros, su segundo evento en esta justa continental. Necesitaba quedar entre las mejores seis para adelantar a la final. Tiró para 615.4. La puntuación que clasificó en sexto lugar fue 620.5, por la estadounidense Alison Weisz.

Mientras, López y González no clasificaron este jueves a la final de pistola fuego rápido al quedar fuera de las primeras seis posiciones.